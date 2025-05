«El tráfico daña al puente de Alcántara no solo por su peso»

Antonio J. Armero Cáceres Domingo, 21 de noviembre 2021, 07:40 Comenta Compartir

Seguramente, no hay nadie en España que sepa más sobre el nuevo puente de Alcántara que Ramón Sánchez de León, el ingeniero de Caminos, Canales ... y Puertos que firma la propuesta ganadora de entre las 27 de distintos países que se presentaron al concurso de ideas convocado por la Junta de Extremadura. «Es una gran responsabilidad haber diseñado ese viaducto», resume el técnico, que está al tanto del episodio del jueves de la semana pasada por la noche, cuando un vehículo, presumiblemente un camión intentando girar, dañó el pretil del monumento que se terminó de construir en el año 106 después de Cristo. Cuando la infraestructura que el ingeniero ha dibujado sea una realidad –algo que no ocurrirá antes de la primavera del año 2024, ya que el proyecto aún no se ha adjudicado y su plazo de ejecución son 27 meses–, ese tipo de agresiones al patrimonio serán parte del pasado. Y entonces empezará a escribir su propia historia el nuevo viaducto, el que liberará al monumento romano del tráfico que le castiga a diario.

«No es solo el peso», sitúa el ingeniero del Estudio AIA al preguntarle por lo que supone para el puente tener que soportar el paso de coches, motos, furgonetas y camiones. «El peso le daña, pero no es tanto en comparación con la masa del puente, que es muy grande», explica Sánchez de León, que menciona otros problemas. «Le afectan muy negativamente las vibraciones, que son mayores al tener el monumento un pavimento irregular. Y también hay otro riesgo cierto tanto a largo como a corto plazo, que son los impactos contra sus elementos». Una imagen chocante A él, de hecho, le impacta ver camiones pasando por un monumento tan valioso, como le ocurre otros profesionales cuyo trabajo está relacionado con el patrimonio, un ámbito en el que es experto José María Álvarez, exdirector del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. «El puente ha soportado más tráfico del que debiera, sobre todo por los camiones de gran tonelaje», considera el arqueólogo y académico de número de la RAEX (Real Academia de Extremadura de las Artes y las Letras). «Yo soy partidario de que se jubile ya, por evitarle riesgos y para disfrutar en mejores condiciones de una maravilla que debe ser declarada Patrimonio de la Humanidad sí o sí», propone el experto, que cree que «aunque no se vaya a caer porque lo atraviesen camiones, sí necesita ya un descanso». Él pone como ejemplo el puente romano de Mérida, construido en el primer siglo antes de Cristo y que soportó tráfico hasta el año 1991 (su sustituto, el Lusitania, se inauguró en diciembre de ese año). «Es un lugar por el que a diario pasea mucha gente», apunta Álvarez, que cree que «hoy en día sería impensable ver coches por este monumento». Ampliar Puente romano de Mérida, peatonal desde diciembre de 1991, cuando se inauguró el Lusitania. HOY También en Toledo, donde tiene su sede el Estudio AIA, hay espejos en los que Alcántara podría mirarse. «El puente de San Martín, del siglo XIII y que era uno de los principales accesos a la ciudad, dejó de tener tráfico en 1976, y hoy en día es una joya», apunta Ramón Sánchez de León, cuya empresa diseñó también el puente real de Badajoz, una tipología de viaducto que no se parecerá en casi nada a la diseñada para Alcántara. «Diseñar un puente que se ubicará al lado del romano de Alcántara es una responsabilidad, porque además, la obra estará en el foco de toda España», anticipa el ingeniero. «Uno de los puntos de partida al diseñar el nuevo viaducto era que no robara protagonismo al romano», explica el autor del proyecto, que también prefirió «huir de tipologías muy innovadoras, como las estructuras atirantadas o colgantes». Se decantaron por el arco, «en homenaje a los romanos, y porque así poníamos al nuevo viaducto en diálogo con el monumental, aunque nuestro diseño plantee un arco en clave moderna, con una luz mucho mayor, en concreto de 180 metros». «Además –amplía–, es una solución adecuada para los valle del Tajo y el Almonte, que por sus características naturales son de hecho son un muestrario de puentes de arco». «También fue un reto elegir los materiales –concluye Sánchez de León–. Teníamos dos opciones: hormigón o acero. Pensamos que el hormigón ya lo aporta la presa José María de Oriol, y nos decantamos por el acero, que es más ligero y que se mimetiza muy bien con las pizarras oxidadas del entorno del puente romano».

