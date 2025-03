A la plaza del pueblo a por agua potable. Los menos de 300 vecinos que tiene, según el censo, Peraleda de San Román están ... obligados a salir de sus casas cada mañana y acudir a la cisterna que ha instalado la Diputación de Cáceres en el municipio si necesitan agua tanto para beber como para cocinar. Lo hacen con garrafas grandes y desandan el camino cargados para tener agua almacenada en casa.

El camión cisterna se desplaza diariamente al pueblo. «Controlamos el nivel que tiene la cisterna y vienen todos los días con agua potable», explica Pedro Estrella, alcalde de esta localidad de la comarca Villuerca-Ibores-Jara, en la zona oriental de la provincia de Cáceres.

El motivo es que el agua que llega a la red y, por tanto, a las viviendas, no es apta para el consumo. «El pantano que tenemos está a menos del 5% y el agua no está bien, tiene mucho manganeso», detalla el primer edil. Por eso es necesario recurrir a la que ofrece la cisterna. «Para fregar o para la higiene personal sí se puede usar la de la red», indica Estrella.

Pozos

Para tratar de solventar el problema, en la localidad se ha hecho recientemente un pozo y se va a hacer otro. «En esto también nos ayuda la Diputación; la idea es que con los dos pozos en funcionamiento sí podamos pasar los veranos sin necesidad de que nos traigan agua», comenta el alcalde.

Por supuesto, la ausencia de precipitaciones está en el origen de esta situación. «Hace cuatro años que no llueve como Dios manda», expone preocupada Estrella a través del teléfono. Teme que la ausencia de lluvias se prolongue y cause más complicaciones. «Sí, caen unas gotas y el campo se pone verde, pero no se llenan los pantanos», ahonda.

En este sentido, asegura que hace más de 15 años que con las lluvias de invierno no se recupera lo que se gasta en verano. Si se mantiene esa tendencia, es evidente, llegará un momento en el que el pueblo se quede sin agua.