Los padres de José Carlos Corrales Moreno (Plasencia, 1978), Juanito, camionero, y Paqui, ama de casa, se llevaron un buen susto cuando su hijo les ... dijo que dejaba la carrera de Ingeniería Informática para dedicarse al teatro, pero se les pasó el sofocón cuando J. C. Corrales, su hijo, empezó a salir en prensa y tele convertido en actor, guionista, director, productor…

–¿El principio del frenesí?

–Empecé a hacer teatro hace 30 años con el grupo Jachas en Torrejoncillo. Al venir a Cáceres, me acerqué por el garaje que tenía La Botika en Obispo Galarza. Fue como entrar en el mundo del Mago de Oz. Aquella pandilla de locos maravillosos me enseñó que la vida podía ser de otra manera, en colores. Hice una prueba cantando como Mónica Naranjo y veía que Marce Solís, El Bola, Evita Peroné y Juanjo Narbón se daban codazos como diciendo: «Este sí». En Cáceres recuperé la adolescencia. Me descubrí a mí mismo y La Botika me dio tablas y oficio.

–¿No se encasilló?

–Soy autodidacta. Estudio mucho. He actuado en el Festival de Mérida con Pepe Viyuela y Carmen Conesa y en el de Cáceres con 'La Celestina, de la pasión al revolcón'. Parecía que solo era cabaretero, como si fuera lo peor, pero gané autoridad como artista con 'La última copla', haciendo de Miguel de Molina. Casi todo lo que hacen en el Festival de Mérida es Botika. Nos ponían a parir y ahora lo hacen todos. Cuando salió el de Aida con un pecho al aire, eso ya lo había hecho El Bola travestido años antes. Nos inventamos el personaje de Priván de Camp, el peor DJ de España: empezamos pinchando en el pub Parrápolis y hemos acabado en el WiZink Center.

–¿Salto a Madrid?

–Tras hacer giras nacionales, he decidido que no quiero salir de Extremadura. El verdadero lujo es actuar y luego dormir en mi cama todos los días.

–¿En qué anda?

–Tengo la productora EX3 especializada en teatro de humor, musicales y tragicomedia. En julio acabamos la gira de 'Querida amiga. Esperando a Elena Francis' y en verano estrenaremos 'Farinelli', con Jorge Rivero como Farinelli, texto de Miguel Murillo y dirección de José A. Raynaud. Trabajo con ellos, con David Lerma, productor de Extremoduro, con Raquel Palma… Acabo de llegar de la MAE (Muestra de Artes Escénicas de Extremadura) y estoy encantado.

–Pero la ponía usted a parir.

–Y me he tenido que arrepentir porque en tres días he tenido muchísimos encuentros y cerrado muchas actuaciones gracias a Irene Cebriano, mi distribuidora. Y bueno, he creado con Jorge Rivero un proyecto musical muy divertido llamado 'Kímica & Legal', sigo con Raquel Palma en 'Folclórica moderna', tengo el infantil 'Peke Party'…

–Alto, reflexione, tiene ya 46.

–Haciendo balance, hubiera hecho teatro toda mi vida, pero también habría acabado la carrera. Que conste que pienso jubilarme. No quiero estar sobre un escenario con 80 años.

–¿La transgresión en el pueblo?

–Con las redes sociales, ya no hay diferencias entre el público de pueblo y de ciudad. Quienes no han cambiado son los programadores, que tienen miedo a llevar espectáculos transgresores. Ellos sí son conservadores y a veces les falta sentido crítico.

–¿Siempre dice lo que piensa?

–No quiero estar con el rebaño, con la mayoría. Digo lo que pienso y me llevo golpes. A pesar de mi actitud política progresista, reconozco que trabajo mejor con la derecha. El socialismo es muy bonito en teoría, pero el mundo del teatro y la cultura está lleno de sociolistos.

–¿El Bola?

–Me he criado con lo que El Bola me contaba. Con él normalicé la transgresión, la libertad. Para la gente era una figura, para mí era mi amigo.