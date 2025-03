Mismo trabajo, distinto sueldo. He ahí una injusticia que no admite réplica. Y he ahí una de las sinrazones de la España autonómica, donde no ... se entiende que un médico gane en Extremadura menos que en Murcia, pero más que en Cataluña. ¿Cómo se explica que un facultativo que empieza a trabajar en un centro de salud del SES cobre 9.351 euros menos al año que un murciano y 5.748 más que un catalán?

Podría argumentarse que es lógico que gane más en el País Vasco, 55.238 euros anuales, frente a los 51.992 de un médico extremeño, que acaba de terminar la formación sanitaria (carrera y MIR) con un contrato temporal, dedicación exclusiva, sin carrera profesional y sin guardias, porque en Bilbao la vida es más cara que en Badajoz. ¿Pero acaso es más cara la vida en Murcia que en Cáceres? Resulta llamativo que gane más un médico extremeño que uno navarro o madrileño, las comunidades más ricas de España. Y llama la atención que las guardias en Castilla la Mancha se paguen a 29 euros, provocando un efecto llamada ya que en Extremadura solo ahora se han subido a 25 euros con la intención de llegar a los 29 manchegos. Estas diferencias en el sector de la sanidad se repiten en el de la enseñanza, donde también existe un gran desfase entre los sueldos dependiendo de la región. Así, el año 2022, el salario bruto mensual de un profesor de secundaria sin incluir trienios era de 3.019 euros en el País Vasco y de 2.545 euros en Extremadura. Los profesores extremeños de Secundaria cobraban más que los profes de Madrid, Castilla y León, Aragón y Cataluña, pero menos que en Baleares, Valencia, Navarra, La Rioja, País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla la Mancha. Caso aparte son Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla por contar con complementos de insularidad, etcétera. No hay razones lógicas que expliquen estas diferencias. Por ejemplo, que un docente gane en Vitoria 3.019 euros al mes (brutos sin trienios) y otro docente, impartiendo las mismas asignaturas a parecidos alumnos, cobre 2.462 euros en Zaragoza. 557 euros menos cada mes por hacer lo mismo. Estas diferencias incomprensibles entre autonomías provocan desafección, críticas y hartazgo. Aunque todo empeora cuando la situación hiriente de desigualdad se produce en la propia región. Ahí está el caso del colectivo de técnicos superiores de prevención de riesgos laborales de los servicios de prevención propios de los ámbitos de la Administración General y de Educación de la Junta de Extremadura. El nombre, sin comas ni puntos, se las trae, pero, para entendernos, son los técnicos que protegen la salud y la seguridad de los trabajadores y que hicieron una formidable labor durante la pandemia. Eran esas personas a quienes había que llamar cuando enfermaba de covid un trabajador, un estudiante en un instituto, etcétera. Estos servicios de prevención se constituyen como una unidad organizativa formada por cuatro especialidades: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y medicina del trabajo, que engloba a médicos y enfermeros del trabajo. Estas cuatro categorías tienen los mismos derechos y desde 2008 reclaman conjuntamente que se les reconozca salarialmente la doble titulación (especialidad). Sin embargo, tras la pandemia, la Junta de Extremadura ha otorgado esa subida salarial solo a los sanitarios, dejando al margen al resto. Es decir, todos se han volcado en proteger la seguridad y la salud de los trabajadores, pero la Junta solo ha atendido las peticiones de una parte. ¿Por qué? Misterios de la administración, siempre kafkiana, siempre incomprensible.

