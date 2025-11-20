¿Trabajas el día de las elecciones autonómicas? Estos son los permisos retribuidos del 21D

M. Fernández Cáceres Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:49 Comenta Compartir

Falta poco más de un mes para las próximas elecciones autonómicas en Extremadura, adelantadas por el Gobierno de María Guardiola para el 21 de diciembre. Los trabajadores que no tengan descanso laboral ese domingo, que es el tercero del mes y el previo a la semana de Navidad, tienen derecho a una serie de permisos retribuidos para ejercer su derecho al voto.

Si el horario de trabajo no coincide con el horario de la votación, que será de 9,00 a 20,00 horas, o coincide por un periodo inferior a dos horas, no habrá permiso retribuido.

No obstante, aquellos trabajadores cuyo horario coincida en dos o más horas y menos de cuatro con la votación tendrán un permiso retribuido de dos horas. Si coincide en cuatro o más horas y menos de seis, el permiso será de tres horas. Por último, si se trata de seis o más horas, como por ejemplo alguien cuya jornada laboral sea de 8,00 a 16,00 horas, se extiende hasta las cuatro horas.

El Diario Oficial de Extremadura, DOE, recoge este jueves las medidas en una resolución de la Dirección General de Trabajo de la consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital en la que además, se contemplan los casos de jornada reducida, el voto por correo y los permisos para los trabajadores que participen en las mesas electorales.

En casos de jornada reducida, los trabajadores tendrán permisos retribuidos con la correspondiente reducción proporcional en base a su horario de trabajo.

En cuanto a los trabajadores que voten por correo, tendrán derecho a un permiso retribuido tanto para formular de manera presencial la solicitud de la certificación de su inscripción en el centro como para remitir el voto por correo. La duración se calculará en función de los criterios generales y en relación a los horarios que permanezcan abiertas las oficinas de Correos.

En todos los casos de permisos retribuidos para ejercer el derecho al voto, corresponderá al empresario la distribución horaria en base a la organización del trabajo.

Respecto a aquellos trabajadores que sean nombrados presidentes, vocales de mesa o acrediten su condicion de interventores en las elecciones, tendrán derecho a percibir permiso retribuido durante toda la jornada laboral del día de la votación así como de cinco horas de la jornada anterior. Si además, a alguno le correspondiese el turno de noche anterior al 21 de diciembre, la empresa deberá cambiarle el turno de trabajo, aunque la petición debe partir de la persona interesada.

Como comprobante para justificar los permisos a efectos de que no supongan la merma de la retribución para el trabajador será suficiente con presentar la certificación de voto o la acreditación de la Mesa Electoral.