Trabajar en verano para que los demás disfruten de las vacaciones

Inmersos en el verano, las ciudades se vacían. Las familias, en busca de frescor y evasión, se dirigen a nuevas localizaciones donde pasar esta temporada.

Aquellos que continúan en su lugar de residencia, tratan de encontrar alternativas de ocio para los días más secos. Otros, utilizan el estío como una opción de sustento para la temporada de invierno.

Es el caso de estos ocho perfiles que, mientras todos paran, continúan con su labor para favorecer el descanso de los demás. Hosteleros, socorristas, directores de campamentos, estudiantes que buscan sus primeras incursiones laborales y añadir experiencia a su currículo, albañiles, cuidadores...

Ellos representan la realidad de los profesionales que durante estos meses de temperaturas elevadas tienen que hacer frente en muchos casos, como ocurre con los hosteleros, a una avalancha de clientes que no existe en otras épocas del año.

El calor del verano no se podría sobrellevar sin los socorristas, pero tampoco sin los monitores que se encargan del ocio de los menores que necesitan un lugar donde disfrutar de las vacaciones mientras sus padres trabajan.

En este punto entran en acción los campamentos de verano para jóvenes. Pero ni unos ni otros podrían disfrutar del agua sin la obra previa que requiere una piscina.

Para aquellos que son más de 'secano', están los albergues del Camino de Santiago, y las fiestas de pueblo dinamizadas con charangas y orquestas son un clásico del verano que no pueden faltar. En todas estas actividades, hay personas que entregan lo mejor de sí mismas.

Sergio Hurtado Director del Campamento de Alange «Creé un campamento porque cuando era niño iba a uno»

Ampliar Sergio Hurtado frente al albergue del campamento. HOY

El albergue de Alange abre todo el año y en verano cuenta con un campamento multiaventuras.

Los más jóvenes no podrían paliar el calor del verano sin actividades que dinamicen las monótonas mañanas del estío. En este punto entran en acción los campamentos de verano para niños y adolescentes, como el creado por Sergio en Alange.

Sergio Hurtado Contreras (Alange, 1998) vivió allí hasta los 18 años, cuando se fue a Madrid a estudiar Derecho y Ciencias Políticas en la UCM. Al finalizar los estudios decidió montar un campamento de verano en el lugar que le vio crecer y, con este, ya suma tres años desde que comenzó. Actualmente, sigue formándose en abogacía durante el curso, ya que los trabajos de verano no le dan «para vivir todo el año».

Hurtado formaba parte de los Scouts de Alange y años más tarde pasó a ser monitor voluntario en Mérida. «Cuando yo era un chaval iba cada verano a campamentos y eso es lo que me impulsó a crear uno propio junto con otros monitores y amigos», explica.

Su función es la de dirección y coordinación de estas colonias que se encuentran abiertas en los meses de julio y agosto.

«Este año excepcionalmente abrimos también durante los primeros días de septiembre». Semanalmente acuden alrededor de 45 jóvenes de entre 7 y 18 años, que se dividen por franjas de edad en las diferentes semanas.

Colaboran con asociaciones y empresas del municipio. Realizan actividades multiaventuras en el embalse y en la piscina municipal.

El resto del año el albergue continúa abierto, pero la temporada más fuerte es la de verano.

El campamento nació en plena pandemia y actualmente notan que la asistencia aumenta año tras año.

«Hay quienes repiten desde la primera vez que se hizo y es toda una alegría porque es símbolo de que funciona bien. Aunque al principio es complicado lidiar con las inseguridades de los padres, es gratificante ver cómo se marchan emocionados por lo vivido», concluye el director.

Antonio Toro Constructor Piscinas «Al llegar junio es una locura, nos llueven los encargos de piscinas»

Ampliar Antonio Toro en la exposición. CASIMIRO MORENO

El sector de las piscinas no para en todo el año, pero en verano pasa por su mejor momento.

Pasada la Semana Santa, el termómetro comienza a subir y la población recuerda que tiene una piscina que preparar para la próxima temporada. Y es así como, año tras año, las empresas de construcción y mantenimiento de de estas instalaciones se ven desbordadas.

«Cuando llega junio es una locura. Siempre le digo a mis clientes que no abandonen las piscinas en invierno, que las mantengan para que cuando llegue el momento de ponerlas en funcionamiento todo esté en orden. A veces tenemos mucha demanda y no podemos hacernos cargo», comenta Antonio Toro (Táliga, 1976).

Él es el gerente de 'Piscinas Toro'. Junto a su hermano, lleva más de 30 años dedicados a una empresa familiar radicada en Badajoz que 'pone los cimientos' al verano.

En la pandemia el sector de las piscinas fue muy demandado. «Pasamos por un boom increíble porque al no haber turismo, la gente hacía piscinas de cualquier manera». Actualmente, la demanda es similar a la que había antes del confinamiento y las solicitudes se incrementan notablemente cuando concluye la primavera

«Cuando despierta el calor, a medida que entra el verano, los clientes se animan y comienza la demanda más fuerte», confirma Toro.

Además, el calor obliga a acortar las jornadas de trabajo, lo que también ralentiza el trabajo.

Es un sector en el que hay pocas empresas con una amplia trayectoria y «aventurarse a iniciar una es complicado por la falta de profesionales en el sector».

Debido a la alta carga de trabajo durante estos meses, parar es inviable, por lo que la plantilla se alterna para disfrutar de sus vacaciones.

Toro se toma algún respiro, pero sin alejarse mucho del trabajo. Y en esos días va de piscinas a refrescarse, puesto que uno de sus pasatiempos por excelencia es «una buena barbacoa con amigos y un buen baño».

Pablo Vázquez Estudiante y camarero «Trabajar en el restaurante me permite ahorrar para los estudios y ser extrovertido»

Ampliar Pablo Vázquez en el restaurante de Monesterio PALOMA ACEITÓN

Uno de los planes por excelencia todo el año y concretamente durante el verano es potenciar la gastronomía. Especialmente en Extremadura, donde la materia prima es exquisita y tiene fieles seguidores más allá de las fronteras.

Pablo Vázquez Delgado (Sevilla, 2001) reside en Monesterio, donde trabaja temporalmente en el restaurante Honky-Tonk para poder financiarse los estudios durante el año académico.

«Este trabajo me permite ahorrar y también me ayuda a ser más extrovertido. En el tiempo que llevo, noto que he mejorado mucho», explica el joven.

El próximo curso Vázquez realizará un grado superior de Técnico de Asistencia Veterinaria y para financiar su estancia fuera de Monesterio, ha comenzado en este oficio en el que no tenía ningún tipo de experiencia previa. «Prácticamente no sabía ni lo que llevaba un 'gin-tonic', bromea».

El restaurante suele llenarse de turistas de paso. «Si hay 15 mesas, tan solo dos son de la zona Ese hace que en la época estival se disparen las reservas», afirma.

«Es mi primer año, pero me han hablado de la diferencia que hay entre el verano y el invierno. En julio y agosto está lleno y en octubre no hay prácticamente nadie», concluye.

Marta Parejo Socorrista «En las piscinas ahora vigilamos, mantenemos el agua y damos clases»

Ampliar Marta Parejo en una de las piscinas de Badajoz en las que trabaja. HOY

Un verano sin piscinas no es un verano, hecho demostrado con la alta asistencia a las instalaciones municipales y a las piscinas privadas con las que cuentan urbanizaciones y edificios. Pero la apertura no sería posible sin socorristas. Marta Parejo Remedios (Badajoz, 2004) pasa los veranos en las piscinas de Cerro Gordo y del complejo Sancha Brava.

Entre sus funciones se encuentran las de vigilancia, control y mantenimiento de las aguas, primeros auxilios. También da clases de aquagym y natación donde lo demandan.

Sirve como complemento a sus estudios principales, Biotecnología. «Lo hago en verano porque durante el curso la carrera me ocupa todo el día. Además, me gusta y puedo coger experiencia», afirma.

Una labor que, a priori, parece pausada, pero que por sus largas e intensas jornadas le consumen todo el día. «Hacer planes de ocio es casi imposible. Cuando llego a casa no tengo energía para salir y necesito descansar para seguir trabajando al día siguiente».

Las funciones de los socorristas han variado ligeramente, asumiendo cada vez más tareas. «Ahora vigilamos a los bañistas, los auxiliamos, nos encargamos del mantenimiento del agua, damos las clases e incluso, a veces, hacemos de enfermeros».

Juan Luis Lara Guía turístico «Poca gente sabe que en la provincia de Badajoz hay tres teatros romanos»

Ampliar Juan Luis Lara junto a una pareja de turistas en Mérida. J.M. ROMERO

Con casi medio millón de visitas al año, Mérida es uno de los puntos más transitados de Extremadura. A pesar de que los patrones de turismo han variado desde la pandemia, la región no pasa desapercibida para los más curiosos.

Juan Luis Lara es guía turístico desde hace casi seis años. Tiene rutas por todo el territorio regional (Badajoz, Zafra, Jerez de los Caballeros, Cáceres...) aunque principalmente recorre Mérida. Antes se dedicaba a la administración de hoteles, pero decidió cambiar a este sector por vocación. «Poca gente sabe que solo en la provincia de Badajoz hay tres teatros romanos» y eso es tan solo una pincelada de todo el patrimonio que guarda la región».

Los hábitos a la hora de viajar han variado por la inflación y, en el caso concreto de Extremadura, «los mapas del tiempo que anuncian temperturas elevadas echan atrás a la gente».

Pero sin lugar a dudas, el mayor desafío al que se enfrentan los profesionales del sector durante todo el año, y especialmente en el verano, es «la mala publicidad que se hace de la región». «Hacen falta estructuras de promoción y propaganda para que se conozca. No veo ningún plan estratégico general que se haga desde las instituciones. Tenemos que aprovechar oportunidades como las ferias internacionales», reclama Lara.

Antonio Puente Responsable del albergue «Hay que cuidar el Camino de Santiago, mantener su espíritu y respetarlo»

Ampliar Antonio Puente en el albergue de Zafra DAVID APOLO

El viaje por excelencia para aquellos que buscan perderse, encontrarse y no gastar demasiado, pasa por la Ruta de la Plata.

A pesar del calor de la época, algunos valientes inician su peregrinación en estos meses y en su camino se encuentra el Albergue Vincent Van Gogh, situado en Zafra.

El responsable de este lugar es Antonio Puente Mateo (Zafra, 1953), quien tras toda una vida dedicada al mar y a los transportes, pasó a ser el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Zafra. El hospedaje recibe el nombre 'Vicent Van Gogh' por la afición a la acuarela de Puente y de otros colaboradores.

Debido a las altas temperaturas de la región, en ocasiones el flujo de peregrinos merma ligeramente. «Hay quien se decanta por caminos del norte o por el portugués, donde las temperaturas son más agradables», explica. Sin embargo, el flujo de peregrinos no cesa en estos meses, entre otros motivos porque Zafra «tiene una gran historia, es una ciudad muy bonita para visitar y el camino se adapta a todas las personas».

«Hay que cuidar el Camino porque es Patrimonio Mundial. Tenemos que mantener su espíritu y su forma de hacerlo porque se convierte en un recuerdo para toda la vida».

David Carmona Percusionista en charanga «Más que una charanga, somos un grupo de amigos que disfruta con la música»

Ampliar David Carmona junto a sus compañeros en una de las actuaciones de la charanga. HOY

Las fiestas de pueblo que llenan los veranos no serían lo mismo sin las orquestas y bandas que las amenizan.

Uno de estos grupos es la charanga 'Los Embolillaos' de Badajoz. En ella David Carmona (Benacazón, 1995) actúa como caja con el resto de sus compañeros.

Participan en pasacalles, fiestas privadas, bodas o despedidas haciendo que las verbenas se pasen «en grande» y que los días «sean inolvidables».

«Más que una charanga, somos un grupo de amigos que se lo pasa bien disfrutando de la música y haciendo disfrutar a los demás», explica Carmona.

Trabajar en verano no se hace tan pesado si es en compañía de tus seres queridos. «Nos encanta poder estar juntos y disfrutamos de cada ensayo y de cada contrato a más no poder».

En los seis años que lleva en funcionamiento la banda, Carmona comenta orgulloso que se trata del «mejor grupo» que ha podido tener «a nivel personal, profesional y musical».

Sin embargo, poder vivir de esta pasión es complicado, pues la oferta de agrupaciones de este tipo es cada vez mayor y, en palabras del percusionista, «la gente prefiere lo barato a la calidad musical», por lo que las agrupaciones de renombre se ven perjudicadas con este panorama de efervescencia musical.

Moisés Rodríguez Hostelero «Ahora se disfrutan más las terrazas, tenerlas en un sitio bueno es clave»

Ampliar Moisés Rodríguez en la terraza del restaurante en el que trabaja en Badajoz. J.V. ARNELAS

Las noches calurosas se sobrellevan mejor en una terraza. Precisamente este es uno de los puntos claves que destaca Moisés Rodríguez (Badajoz, 1999) del Restaurante Camaleón de Valdepasillas, donde trabaja. Rodríguez se encarga del acondicionamiento del local, organización de reservas y montaje de veladores. «Ahora el trabajo es muy intenso. Por las tardes y por las noches la terraza se llena».

«Cada empresa juega con lo que tiene, ya que cada una tiene su punto a favor, ya sea una buena terraza, una cocina mejor… sobre todo en Badajoz, donde existe mucha oferta y la hostelería está muy repartida», comenta.

Trabajar estos meses es duro por la altas temperaturas y por los abundantes servicios que se realizan. Sin embargo «aquel al que le gusta la hostelería, la trabaja más fácil». Rodríguez explica la dificultad que supone desarrollar este trabajo. «Si no te gusta vas a estar 'mustio' porque pasar cuarenta grados a la sombra trabajando en hostelería no es fácil».

Desde la pandemia se han instaurado algunos cambios. «Ahora llaman para reservar con días de antelación y eso permite tenerlo todo preparado». Además, ahora «disfrutan más de estar en una terraza, por eso tenerla en un sitio bueno es clave».