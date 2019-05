«Estoy trabajando en un libro sobre Extremadura que será muy especial»

De Talaván, un pueblo cacereño de 800 habitantes, a la capital de Inglaterra, donde viven más de ocho millones de personas. De los fogones del Mesón de Doña Filo en Colmenar del Arroyo (Madrid), donde realizó sus primeras prácticas, a conquistar los fogones a orillas del río Támesis. Y de dirigir cuatro restaurantes en Londres a escribir cinco libros en los que plasma su amor por la cocina de España. El chef José Pizarro (Talaván, 1971) tiene una receta para alcanzar el éxito en lo que hace. Según él mismo explica, «hay que poner cariño e ilusión».

Precisamente eso es lo que demostró ayer el cocinero extremeño en la presentación de su último libro. Se llama 'Andalusia' y acaba de publicarlo en Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y Australia. «En él explico recetas tradicionales de la región andaluza. Aparecen algunas de amigos, elaboraciones que he probado en restaurantes y otras que nacen tras conocer distintos lugares como el convento de las hermanas franciscanas de Ronda. Eso fue una experiencia única. Con este trabajo quiero que se conozcan las luces y los colores de nuestra querida Andalucía en todo el mundo», aseguró Pizarro ayer justo antes de dar a conocer este trabajo ante más de medio millar de personas en la Residencia del Embajador en Londres.

Allí fue donde tuvo lugar la presentación de esta obra que llegará a España en otoño. Sus cuatro libros anteriores ya lo han hecho y en ellos hace un recorrido por regiones como el País Vasco y Cataluña.

Sin embargo, todavía no ha publicado ninguno que se centre en su tierra natal. Para ello habrá que esperar dos años aproximadamente. «Estoy trabajando en un libro sobre Extremadura que va a ser muy especial. Hay que celebrar nuestra tierra y aunque he tardado más de lo que me gustaría será una realidad», avanza a HOY. «Estoy trabajando en una obra que será muy personal en la que tendrán un papel muy importante mi familia y los amigos de mi tierra», añade.

En él no faltarán las recetas de su madre. «Creo que le voy a tener que pagar parte de las ganancias», dice entre risas. Y es que con Isabel Cerro aprendió mucho de lo que hoy sabe. «Desde que era un enano y corría alrededor de ella ya me estaba enseñando. Fue la que me inculcó que el primer paso para cocinar bien es seleccionar los mejores ingredientes». De ahí, su debilidad por la materia prima fresca y de temporada.

La gran mayoría de los productos que utiliza Pizarro en sus cuatro restaurantes de Londres (José Tapas Bar, Pizarro, José Pizarro y The Swan Inn) son importados de España, por lo que está expectante ante las consecuencias que tendrá el 'brexit'. «Soy optimista con que la ruptura entre el Reino Unido y la Unión Europea no sea muy dura porque no le interesa a nadie. El Gobierno tiene que poner un poco de orden y darnos un poco de confianza porque lo peor es la incertidumbre».

Apunta a que por ahora tiene unos meses de alivio y prefiere no pensarlo. De hecho, está totalmente volcado con sus proyectos. «Escribir y cocinar son dos experiencia muy bonitas que te permiten conocer a muchísima gente. Las dos actividades me llenan y con ellas aprendo cada día», comenta.

A sus 47 años reconoce que él también está en constante evolución. «Nunca se deja de aprender», matiza antes de lanzar un mensaje a los que quieren triunfar en el mundo de la cocina y están dando los primeros pasos. «Que creen en sí mismos, que no piensen que la cocina es salir en televisión y escribir un libro. Hay mucho trabajo y esfuerzo detrás. Eso sí, es muy bonito».

Su futuro

Aunque le cuesta desvelar algunos de los proyectos que tiene en mente, asevera que no se ve montando un restaurante en Extremadura. «Por el momento estoy muy contento porque tengo cuatro negocios y son muy diversos entre sí».

Dice que cada uno de ellos no habría sido posible sin la gente que le ha acompañado en sus 25 años de carrera profesional. Por este motivo, Pizarro muestra su agradecimiento a todas las personas que han estado de una manera u otra en su vida. «A mi madre y a mi familia y también a la gente del Reino Unido que me han dejado expresar mi identidad en este país».

Tampoco se olvida de sus amigos extremeños. «En la región hay gente que está trabajando muchísimo. Tenemos a los profesionales del restaurante Atrio, con dos estrellas Michelin, que están haciendo un trabajo espectacular para que se conozca el nombre de esta región fuera. Pero hay muchos cocineros que también están esforzándose para que se utilicen nuestros productos en otras partes del mundo», concluye José Pizarro, que recibió en 2014 el premio Extremeño de HOY que concede este diario.

Se le reconoció su capacidad para convertirse en embajador de Extremadura, algo que lleva realizando desde hace dos décadas, cuando tras estudiar en la Escuela de Restauración de Cáceres puso rumbo a Inglaterra con el objetivo de aprender inglés y conocer otras cocinas. Nunca imaginó que ese viaje le llevaría tan lejos.