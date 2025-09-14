HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Muere un motorista de 50 años tras salirse de la vía en la BA-079

Los trabajadores de la nuclear de Almaraz piden reunirse con el ministerio

M. A. M.

NAVALMORAL.

Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00

La representación de los trabajadores de la Central Nuclear de Almaraz ha remitido una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen Muñoz, solicitando una reunión urgente con un representante del ministerio para abordar el futuro de la central y expresar la preocupación de los trabajadores ante el cierre previsto para noviembre de 2027 y octubre de 2028.

En la carta, los representantes sindicales recuerdan que, si no se modifica el calendario actual, la decisión de cierre podría volverse irreversible en marzo de 2026. Alertan de que esta medida supondría un impacto devastador para los más de 4.000 empleos directos e indirectos que dependen de la central, así como para sus familias y para toda la comarca de Campo Arañuelo, donde la planta lleva más de 40 años siendo el principal motor económico.

El Comité de Empresa subraya que la Central de Almaraz es hoy un referente internacional en seguridad y buenas prácticas, gracias a una inversión anual media de 50 millones de euros en modernización.

Asimismo, destaca la alta cualificación de sus trabajadores y la existencia de un relevo generacional en marcha, que garantiza la continuidad del conocimiento técnico y la seguridad operativa.

