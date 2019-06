Los trabajadores de Leda siguen con la huelga al no retirarse los expedientes disciplinarios «Si no paralizan los expedientes no hablamos de más nada», ha afirmado presidente del comité de empresa EFE Jueves, 6 junio 2019, 14:42

Los trabajadores de Líneas Extremeñas de Autobuses (Leda) continuarán en huelga indefinida después de que la empresa se haya negado a retirar los expedientes disciplinarios abiertos a 18 trabajadores debido a que, ha alegado la dirección, «no puede eximirse de sus obligaciones».

De este modo, finaliza sin acuerdo la reunión que el comité de huelga y la dirección han celebrado este jueves en Mérida, en la sede de la Fundación de Relaciones Laborales, a fin de aproximar posturas cuando se cumple la séptima jornada de paro en la compañía con un seguimiento cercano al cien por cien de la plantilla.

El presidente del comité de empresa, José Luis García, ha mostrado su pesar por el hecho de que la dirección se haya negado a retirar los expedientes disciplinarios abiertos por incumplimiento de los servicios mínimos.

«Si no paralizan los expedientes no hablamos de más nada», ha aseverado García a este respecto, por lo que el encuentro se ha levantado con un acta de no avenencia.

«Esto es una piña» y «no vamos a quedar a los compañeros al albur de lo que pueda ocurrir», ha señalado en relación a la posibilidad de que Leda se pueda quedar fuera de la adjudicación de los nuevos contratos del servicio de transporte por parte de la Junta, cuyos sobres se abrirán el próximo 11 de junio, según ha precisado.

De ser así, ha advertido, los trabajadores expedientados pueden no ser subrogados por la nueva concesionaria, por lo que «no podemos dejar a la gente sin defensa jurídica».

Ante esta situación, los trabajadores están estudiando los pasos a seguir ante una situación en la que, ha apuntado García, «nadie da soluciones a nada».

Por su parte, el consejero delegado de Leda, José Emilio Cruz, ha explicado que la empresa no puede retirar los expedientes debido a que, una vez iniciados, deben seguir su procedimiento, aunque ha matizado que «otra cuestión es en qué finalicen«.

«La voluntad de la empresa no es hacer sangre», pero «tenemos la obligación, como gestores, de tramitar y cumplir con nuestras obligaciones», ha insistido.

De lo contrario, ha añadido Cruz, la empresa asumiría unas responsabilidades que no le corresponden.

Asimismo, ha detallado que de las tres pagas pendientes, ya se ha abonado la extraordinaria de marzo, no así la nómina de ese mismo mes y la de abril, pues aún están a la espera del pago de más de 200.000 euros que la Junta se ha comprometido a abonar.

Sobre los servicios mínimos, ha explicado que se están respetando en transporte escolar -donde están fijados en el cien por cien- y en la ruta a Sevilla, pero no en los recorridos dentro de la región.

A este respecto, la asociación Facua Extremadura se ha dirigido a la Dirección General de Transportes para instarle a que garantice el cumplimiento de los servicios mínimos «para salvaguardar los derechos de los usuarios del servicio».

En una nota, indica que ha recibido «numerosas» quejas de usuarios que se están viendo afectados por el incumplimiento de los servicios mínimos acordados, lo que «está mermando gravemente su capacidad de desplazamiento».