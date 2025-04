502 aspirantes optan a 61 plazas de policías locales de Extremadura

El Diario Oficial de Extremadura publica este jueves el listado definitivo de personas admitidas y excluidas en el proceso de oposición para las 61 plazas ... de agentes de la Policía Local en 28 ayuntamientos de la región. Finalmente, los aspirantes admitidos en la convocatoria, realizada por el procedimiento de tribunal único de Extremadura, son 502.

Hay que recordar que el listado provisional, publicado a mediados del pasado mes de agosto, recogía 273 excluidos del proceso de oposición. Hay nueve causas de exclusión contempladas, entre ellas, no firmar la solicitud, no dar el consentimiento para consultar los datos de identidad y enviar la solicitud incompleta. No obstante, tras el periodo de alegaciones, la cifra finalmente se ha reducido a 23 personas y el resto ha sido admitido.

Contra esta resolución puede interponerse recurso de alzada ante la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social en el plazo de un mes desdemañana.

El documento también recoge la fecha, lugar y hora del primer ejercicio. Será en el aulario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura, en la facultad de Badajoz, el próximo 4 de noviembre a las 9:15 horas. Los aspirantes deberán asistir con el documento de identidad y un bolígrafo negro o azul para realizar el ejercicio.

Como ya se ha contado, las 61 plazas que se ofertan corresponden a los municipios de Almendralejo (3), Berlanga (1), Cáceres (7), Calamonte (1), Casas de Don Pedro (1), Esparragalejo (1), Granja de Torrehermosa (1), Herrera del Duque (2), Jerez de los Caballeros (2), Los Santos de Maimona (2), Malpartida de Cáceres (1), Malpartida de Plasencia (3), Medellín (1), Montijo (2), Navalmoral de la Mata (5), Navalvillar de Pela (2), Olivenza (2), Puebla de la Calzada (1), Pueblonuevo del Guadiana (1), Segura de León (2), Torrejoncillo (1), Torremayor (1), Trujillanos (1), Valle de Santa Ana (1), Villafranca de los Barros (1), Villagonzalo (1), Zafra (11) y Zalamea de la Serena (3).

En la anterior legislatura, la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, que tiene las competencias en materia de coordinación y cooperación con las policías locales, publicó a finales de abril la convocatoria para el primer proceso de selección por el sistema de tribunal único.

Con esta convocatoria se sigue por primera vez una de las novedades de la Ley de Coordinación de policías locales de Extremadura, del año 2017. Esa norma contempló la posibilidad de desarrollar por parte del Gobierno regional procesos únicos para la cobertura de plazas de nuevo ingreso o promoción previa solicitud de los ayuntamientos interesados.