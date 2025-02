Los niños extremeños siguen prefiriendo los Reyes Magos a Papa Noel

Hace tiempo que no se viven unas navidades normales donde todo fluye alrededor de los productos típicos de estas fechas. En 2020 salíamos de una pandemia con nuestra libertad de movimientos restringida y cuando el año pasado parecía volver todo a la normalidad, el colapso ... de los transportes de Asia provocó un desabastecimiento sin precedentes. Este alcanzó a chips y cartonaje que llevan muchos juguetes y, en general, a todo lo que se fabrica en este continente, que es mucho de lo que consumimos. Este año el freno en las ventas es la inflación, por eso el gasto en juguetes ha bajado, reconoce Juan Luis Bustamante, empresario extremeño de un sector que, en su caso, fía gran parte de su facturación a la llegada de Papa Noel esta semana y los Reyes Magos el 6 de enero.

Bustamante, que existe hace más de cincuenta años y hoy tiene tiendas en Badajoz en el centro comercial El Faro, en la calle Santo Domingo y en el polígono El Nevero, señala que entre el 60 y el 70% de sus ventas las realiza en esta época del año. Y si los Reyes Magos siguen siendo la fecha preferida, el público portugués es el que levanta las ventas de cara a Navidad, tal y como nota estos días en su tienda de El Faro, con numerosos compradores llegados del país vecino.

«Lo que sucede -prosigue- es que la gente tiene menos dinero en el bolsillo y el que antes compraba por valor de 40 euros ahora lo hace por 20, además de la competencia de las ventas por Internet», señala. Por su parte, su empleada Elvira González añade que «todo el mundo se queja de que tiene menos dinero en los bolsillos, por eso adultos que antes se gastaban 50 euros en un regalo para su sobrino, ahora te preguntan por lo más barato», confirma desde el mostrador.

En centros comerciales como Toys 're us, dedicados exclusivamente a la venta de juguetes, la semana previa suele ser uno de los lugares más animados de la ciudad, con decenas de padres y niños recorriendo los pasillos. Este año, en su establecimiento de Badajoz, el ambiente había decaído en comparación con años anteriores y no se veían las colas de anteriores navidades. Este diario pidió una valoración sobre la campaña navideña a esta franquicia, pero no ha obtenido respuesta.

Pese a todo lo anterior, sigue existiendo una lista de juguetes más codiciados por los niños. Muchos de ellos no están ya en las estanterías, otros están casi agotados, los hay que repiten año tras año y también los que resurgen y vuelven a estar de moda.

Al margen de videoconsolas, móviles, ropa o prendas deportivas, muy presentes en las cartas a los reyes, estos son los juguetes más demandados en este 2022 entre los menores de diez años: La tortuga que hace caca, la Patrulla Canina, el cerdito interactivo, la mascota virtual 'pix party', el bolso electrónico ( comercialmente conocido como 'purse pet'), Gabby, las muñecas 'Trotties' y las figuras de Pokemon.