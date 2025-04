Torreznos o langostinos

J. R. ALONSO DE LA TORRE CÁCERES. Viernes, 29 de diciembre 2023, 08:05 Comenta Compartir

Me comenta mi compañera y amiga Rocío Romero que sus hijos se interesan por mi suegra. Están preocupados porque no escribo sobre ella, pero no ... hay problema, ahí la tengo, tras la puerta de la vivienda de al lado, vivita, coleando y cocinando. Ayer, sin ir más lejos, nos avisó de que no cocináramos nada, que ya traía ella la comida. Le explicamos que aún quedaban muchas sobras de Nochebuena y Navidad. Replicó que estaba harta de sobras y de platos modernos y que ahora le tocaba cocinar a ella.

Esto de los platos modernos de Navidad es una verdadera plaga. Con el desarrollismo de finales de los 60, el pollo en pepitoria de toda la vida fue destronado por el pavo relleno y colocamos en un altar el cóctel de gambas, la sopa de mariscos y los langostinos dos salsas. Pero como eran modas pasajeras, sin el peso de la tradición, han acabado convirtiéndose en platos viejunos y hoy, no entusiasman ni a mi suegra, que también fue víctima de la salsa rosa y ahora se rebela contra el foie trufado, las gyozas de bogavante y el salmón ahumado. Ayer, cuando aún estábamos haciendo la digestión del lomo con orejones y ciruelas pasas que sobró de Nochebuena y seguimos comiendo, mi suegra se rebeló, apareció en casa con dos sartenes y desplazó a lo más profundo de la nevera los restos de los banquetes navideños. En esas sartenes, empuñadas con orgullo de suegra española y extremeña, reposaban las esencias de nuestra gastronomía: en una había migas y en la otra torreznos fritos. En Alemania, existe un plato que explica las migas con torreznos de mi suegra, las albóndigas suecas, los callos de Oporto y la polenta lombarda o veneciana. Ese plato se llama 'Was Mutti gern Ibt' y su traducción es 'Lo que le gusta comer a mamá', o sea, un plato que tu madre te preparaba cuando eras niño y que para ti supone el culmen de lo culinario porque es gastronomía de la memoria. «Nuestros gustos hunden sus raíces en el inconsciente de nuestra infancia y aún más allá, en muchos milenios de civilización», escribe el sociólogo francés Jean Moulin (1906-1996) en 'Liturgia de la mesa en Europa. Una historia cultural del comer y del beber'. En ese precioso libro, editado por Fonds Mercator, Caja de Extremadura y la Fundación Academia Europea de Yuste, se cuenta que «no hay sueco que no afirme que no hay albóndigas comparables a las que prepara su propia madre». Las albóndigas suecas, que los españoles probamos por primera vez en la cafetería de Ikea, llevan carne picada, pan rallado, perejil y huevo, es decir, son como todas las albóndigas, pero si las prepara la madre de un sueco, le saben a gloria a su hijo. Ya les he contado que mi memoria de los sabores me ha hecho esclavo de la ensaladilla: voy buscando una que se parezca a la de mi madre, pero no la encuentro. Tampoco hallo albóndigas, gazpachos, tortillas de patata ni arroces que tengan el punto materno. Siguiendo a Moulin, «para los emigrantes españoles en Europa de mediados del siglo XX, no había platos más gratos que sus comidas caseras, en las que regían sus madres y abuelas cocinando migas, gazpacho, tortilla de patatas, paella y guisos de puchero». Con estos antecedentes, es natural que la aparición de mi suegra con las dos sartenes supusiera el mejor momento gastronómico de la Navidad. Mezclamos las migas (sin pimentón, al estilo tradicional de la meseta cacereña) con los torreznos, les añadimos la modernidad heterodoxa, pero resultona, de un huevo frito y aquello fue un deleite superior. Espero tener a mi suegra cerca muchos años más: yo escribiendo sobre ella y ella cocinando para mí. Es un buen trato, ¿no?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión