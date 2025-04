Desde mi torre: El privilegio de una autónoma

Como empresaria autónoma, mis opciones de hacer un punto y aparte prolongado, una desconexión total del trabajo, son nulas. Cualquier persona que esté en la ... misma situación, y somos muchas, lo sabe.

En contadas ocasiones puedo tomar algún corto descanso, que luego no resulta completo, porque tenemos el 'vicio' de llevarnos la oficina a cuestas, en forma de teléfono móvil, tablet o portátil. Siempre hay algo que hacer, incluso cuando más decae la actividad, que nos lleva a emplear el 'excedente' de tiempo en planificar, idear nuevos proyectos, analizar lo hecho…

«Pues empieza bien esta», dirá usted, «nada más que quejándose». No, no, no es queja, es justo lo contrario. El escritor y filósofo François de Rochefoucauld decía: «Cuando no se encuentra descanso en uno mismo, es inútil buscarlo en otra parte». Coincido plenamente, por lo que trato de aplicar, en mi 'modo vacaciones' la máxima de Aristóteles: «La felicidad reside en el ocio del espíritu».

El verano es una sensación, la que producen los días de calor, las tardes eternas, las noches tibias, la ropa ligera, el placer de estar en la calle conversando a la sombra de un árbol y, por encima de todo en mi caso, redescubrir mi ciudad, y mi ciudad es Badajoz.

¿Se pueden hacer vacaciones (además sin dejar del todo el trabajo) en Badajoz? Podrá tachar mi actitud de chovinismo localista, pero estoy convencida de que no solo es posible, sino, además, satisfactorio.

Porque, como digo en el título de este artículo, soy una privilegiada. A mis pies se extiende el parque del Guadiana, con 23 hectáreas que abrazan los cuatro puentes que, en este tramo de río, enlazan la margen derecha e izquierda de la ciudad. Este 'rincón' invita al deporte, al paseo relajado, a buscar bálsamo al calor en las aguas del río, a compartir 'mantel' con familia y amigos, avistar algún ejemplar del más de un centenar de especies de aves que aquí habitan. A tomar un refrigerio, comer, cenar e incluso bailar o escuchar buena música, en alguno de sus locales.

Desde mi atalaya en el edificio Badajoz Siglo XXI, la vista puede relajarse siguiendo aguas arriba, casi hasta donde el cauce se empieza a hacer urbano, y aguas abajo hasta donde abandona mi ciudad en busca de la Raya. Es mi ocio del espíritu.

Y lo tengo ahí, al alcance de unos pocos pasos. Me basta con bajar, cruzar una decena de metros de asfalto y allí, custodiada por la silueta del puente Real, perderme en mis pensamientos entre los árboles y el rumor quedo del río. En ese espacio no existen las prisas, el agobio, las aglomeraciones o las incomodidades.

Es como entrar en un espacio líquido, donde el tiempo transcurre a un ritmo pausado, donde no existe más reloj que el del cambio de tamaño de la sombra de un árbol.

Obviamente, Badajoz en verano no es solo esto, es también festivales, conciertos, cines de verano, exposiciones, descubrimiento de nuestra riqueza monumental en agradables visitas nocturnas y tantas cosas más. Pero yo me quedo con mi parque, con mi espacio. «Medito, así que sé cómo encontrar un lugar tranquilo para estar en calma y en paz», decía Roseanne Barr.

Eso es lo que yo encuentro en este parque, la posibilidad de estar en calma y en paz. No importa tanto la duración de esa sensación como su intensidad, caminar sin rumbo ni prisas, solo por el placer de caminar. Detenerme en detalles, en el movimiento de las hojas, en esas aves rasantes por encima de la lámina de agua, en esos peces que de vez en cuando emergen para atrapar algún insecto, en la concentración de quien pasa a mi lado haciendo deporte, en las risas de los grupos tumbados sobre la hierba.

No deduzca de lo que digo, que critico o rechazo la opción de quien prefiere coger los bártulos e irse a la playa, o de acampada a alguna sierra. De hecho, yo también lo hago, mucho menos de lo que me gustaría, pero lo hago.

Al igual que, para algunas personas, el momento álgido de las vacaciones es volver al pueblo donde rememorar su infancia, o al lugar donde descubrió el amor, en mi caso cada mañana, cada momento, esos momentos, son los que tomo posesión desde mi atalaya, por minutos o por horas, de mi parque, que en estos lapsos es solo mío.

¿Y sabe usted otra cosa? Disfruto de otro privilegio, porque cuando ya este verano sea un recuerdo, yo seguiré pudiendo asomarme al ventanal de mi oficina y contemplar mi parque, ver cómo cambia según la estación, pero mantiene su esencia y su atractivo.

Desde ese mirador puedo recuperar, en cualquier momento de ansiedad, de estrés o agobio en el trabajo, las sensaciones de calma y paz de ese verano. No hace falta siquiera que baje, la simple mirada relajada ya me devuelve los ecos, las huellas que ha dejado en mí cada paseo.

Así, mi verano estará, en lo que al ocio se refiere, pleno de veladas con amigos, de días de piscina, de festivales, de noches de cine, pero por encima de todo y sobre todo, mi verano serán las visitas a mi parque, en las que ni las llamadas al móvil (si es que no he tenido el tino de dejarlo en la oficina) conseguirán romper la magia.

Al final se trata de eso. No tanto de peregrinar de un lugar a otro buscando eso que llaman 'desconectar', sino de ser capaz de encontrar un sitio tuyo, donde esa desconexión venga por sí misma, 'sin azúcares añadidos', que dirían las etiquetas de los alimentos que ahora se califican de sanos, y haber encontrado esto y poder tenerlo a mano a diario es mi privilegio. Mi álbum de fotos de las vacaciones está dentro de mí, y puedo repasarlo tranquilamente cada vez que quiera o necesite.

Al final, el veraneo se trata de eso ¿no?