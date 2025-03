Toros, no son de derechas

Hace una semana, España jugó en Cornellá contra Albania y lo más interesante del partido fue comprobar cómo reaccionaba el público tras casi 20 años ... de ausencia de la selección española en Cataluña. Y la reacción fue significativa: miles de banderas españolas, el himno tarareado con pasión y el partido convertido en un acto de afirmación española.

Esto sería lo normal en cualquier país, pero en España es diferente. Aquí, los himnos no son cánticos nacionales sino armas. De hecho, algunos pirados abuchearon el himno de Albania como si en vez de música fuera una amenaza. Pero lo que nos acaba de definir es que en los análisis del partido, más que de los goles y la táctica, se habló del despliegue de banderas españolas, convirtiendo lo de Cornellá en un hito de la derecha españolista frente al catalanismo, que se asocia con la izquierda a pesar de que los nacionalismos son la manifestación más retrógrada, conservadora y derechista que existe.

Cuando a la selección española empezaron a llamarla La Roja, sucedió lo contrario, se teorizó sobre el intento de apropiación de la izquierda del equipo nacional y así andamos en este país. ¡Uy, perdón!, llamar país a España es de izquierdas y llamarlo nación, de derechas.

Un estudio reciente sostiene que en cada estado existe una línea divisoria que separa a la ciudadanía. En Alemania, por ejemplo, se oponen los vacunados a los no vacunados. En la mayoría de países europeos, la división es más tradicional: pobres y ricos. Pero España es diferente. En nuestro país/nación (equidistancia centrista), el 61% tiene claro que lo que divide a los españoles es ser de izquierdas o ser de derechas. Y es una división dogmática: si algo se considera de derechas, es rechazado por la izquierda y viceversa.

De la bandera, por ejemplo, se ha apropiado la derecha y es difícil que uno de izquierdas lleve una mascarilla o una pulsera de reloj con la pomposamente llamada enseña nacional. Resulta ridículo y, además, es un error de la izquierda no haber sabido proteger ese símbolo por mucho que añore la bandera republicana. Pero hay más elementos y símbolos cuyo izquierdismo o derechismo sería más motivo de chanza que de análisis serio.

Por ejemplo, los toros o la caza, que se han convertido en símbolo de la derecha a pesar de tantos cazadores y taurinos como hay en la izquierda. Es como si existiera una pugna entre unos y otros para hacerse con un símbolo e, inmediatamente, quien no controla el símbolo, lo rechaza.

Hay excepciones como el fútbol, que al principio de la transición fue considerado el opio del pueblo, los estadios perdieron público y estuvo a punto de convertirse en una cosa franquista y derechosa, pero la tontería no fraguó y hoy es un deporte transversal. No sucedió lo mismo con el cine español, que, tras lo de la ceja, se ha convertido en bandera de izquierdas que la derecha mira con aprensión. Hay temas de extrema derecha como estar contra la vacuna y la inmigración o no creer en el cambio climático. La huelga de transportistas ha sido significativa con el gobierno intentando estigmatizarla como de extrema derecha, aunque luego ha rectificado.

Esta división funciona fundamentalmente en Madrid, donde la prensa se atrinchera. En provincias, todo es más templado y en Extremadura, afortunadamente, existe bastante consenso: aunque en el resto de España intenten convertir el campo en algo de derechas, aquí, en general, seguimos siendo sensatos y equidistantes en lo rural, en la caza, en los toros, la bandera, la inmigración, la vacuna y tantas otras cosas.