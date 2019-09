Es torera, aunque no se llamara Cayetana

Escribo mientras agosto se despide prendido en el capote de la tarde, hundiéndose poco a poco en un horizonte de rastrojos achicharrados. Y escribo a ciegas, feliz en un rincón de esta España que ahora han dado en llamar «vaciada» quizá para distinguirla de esa otra España que está aún más vacía, pero que no lo sabe. No funciona internet ¡ay!, no somos nadie. ¿Cómo puede alguien sobrevivir sin internet, sin smartphone, sin wifi, sin una wikipedia que acuda en tu auxilio, en un mundo a oscuras y jugando a la gallina ciega como si fuera Carmen Calvo? Y me acurruco en mi rincón haciéndome el que no estoy a ver si hay suerte y pasan de mí las carnes infectadas de listeriosis gracias a la incuria de la autoridad, andaluza esta vez; mirándome cada noche para comprobar si me he convertido en el hombre lobo por tomar mi omeprazol bendito de cada día, sabiamente adulterado por no sé qué bandido o mirándome los párpados por si me infecté del botulismo agazapado en el atún de la ensaladilla rusa. Se despide agosto y alzo mi copa para celebrar que, pese a todos los riesgos, aún sigo aparente vivo y más o menos sano. Las quince criaturas invitadas a un crucero de lujo por nuestro gobierno han llegado a puerto y me alegro por ellos, que bastante han sufrido ya y no tienen la culpa de que el gobierno intente sacar rédito a su desgracia. Es la moral Sanchista que suspira con Bécquer: «Por un gesto, qué te diera por un gesto».

Y estando en esta desolación agosteña llega hasta mí el recuerdo de la profetisa rubia que, glorificada en el atril del Congreso, hizo que el banco azul se volviera púrpura, mirando todos hacia abajo como si hubieran perdido el boli. Insoportablemente descarada, segura de sí misma, impertinente, estomagante y, desde luego, sorprendente en el esquema de esa derecha acomplejada que a lo más que se atrevía era a hacer algún ingeniosillo juego de palabras o a soltar un exabrupto, pero como pidiendo perdón. Dios mío que julepe le endiñó la criatura al Pedrosánchez y a la Carmencalvo, así como si nada. Debe resultar especialmente humillante para una mujer que va de arriscada por la vida como la vicepresidenta, que una marquesa -«marquesita»- rubia, resultona, culta, doctora -de verdad- y nada menos que en Oxford, periodista; emparentada con lo más granado de la nobleza española de siempre; de impecable dicción con dulzuras porteñas, valor probado en las catalanas y con la lengua como una tralla, la desnude dialécticamente ante toda España como prólogo de lo que sucederá en adelante en esta legislatura que agoniza haga lo que haga y traicione lo que traicione el presidente, a la sazón en no funciones.

No me imagino a doña Cayetana Álvarez de Toledo, XIII marquesa de Casa Fuerte, exigiendo cuotas femeninas, ni humillándose en las majaderías de la ideología de género, ni jugando a feminista de salón para que le den el sitio que le corresponde simplemente por sus méritos. No encontré en su intervención la menor concesión a la galería, el más mínimo atisbo de querer «caer bien», de hacerse la simpática, ni siquiera de hacerse perdonar su superioridad cultural. He leído posteriormente que sobreactuó, pues quizá, y que muchos de sus conmilitones la odian, me lo creo. Pero, yo que sus oponentes, me tentaría los machos. Y cuidaría mis orejas porque no dieran la vuelta al ruedo como triunfo en sus manos. Va por usted marquesa.