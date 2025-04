El tope del gas genera confusión entre los extremeños al subir el recibo de luz

Las dudas y enfados comienzan a llegar a las asociaciones de consumidores. Las facturas de luz que están recibiendo los hogares ya incluyen la compensación por el tope del gas ... y eso está provocando que los recibos se encarezcan. «He pagado 49 euros por ese concepto en una factura de 150 euros», explica muy molesta María José Fernández. Es decir, un tercio del recibo de esta vecina de Jerez de los Caballeros se lo lleva esa compensación que reciben las eléctricas.

No es algo aislado. «Hemos estado viendo una factura esta semana de 142 euros en la que 60 eran por la compensación», indica Roberto Serrano, asesor jurídico de UCEx (Unión de Consumidores de Extremadura). Más de un 40% del recibo de la luz en este caso se debe al tope del gas.

«Pese al encarecimiento de los importes, sin el tope del gas los hogares estarían pagando hasta un 30% más» roberto serrano Asesor jurídico de UCEx

La compensación se incluye en la factura de los clientes desde el pasado 15 de junio y estará vigente hasta mayo de 2023. Durante ese año estará topado el precio del gas que se utiliza para la producción eléctrica.

¿Cuál es el motivo para incluir ese concepto en las facturas? La diferencia que hay entre el precio que pagan las eléctricas por el gas que compran para producir energía y el precio que pueden cobrar a sus clientes: el gas estará topado en 40 euros el megavatio/hora (MWh) hasta diciembre, pero a las compañías generadoras de energía les está costando hasta 130 euros el MWh, como han pagado en junio y en julio.

Esa venta a pérdidas por parte de las compañías eléctricas es lo que se trata de compensar a través del recibo que pagan los clientes que, en cualquier caso, afrontarían un gasto mayor si no existiera este tope al gas; si no se aplicara, el precio del MWh estaría mucho más alto, al nivel de Alemania o Francia.

El dato 40 euros el megavatio-hora (MWh) es el tope que se ha puesto al precio del gas para generación eléctrica hasta diciembre; a partir de ese momento se incrementará de cinco en cinco euros mensuales hasta terminar en 70 euros en el mes de mayo.

¿Lo pagan todos los clientes? «Lo vamos a terminar pagando todos», responde a esa pregunta el asesor jurídico de UCEx. Sin embargo, no todos al mismo tiempo. Los consumidores que tienen sus tarifas en el mercado regulado (PVPC), en el que pagan por su consumo un precio variable en función del mercado, ya están soportando la compensación en sus facturas. También aquellos que estén en el mercado libre –los que tienen un acuerdo con su compañía por el que pagan el kWh consumido siempre al mismo precio– que hayan renovado sus contratos con posterioridad al 26 de abril de este año. «Esos contratos del mercado libre se renuevan cada año», informa Serrano. Es decir, los clientes del mercado libre irán encontrando ese concepto en sus recibos según les vaya venciendo el acuerdo actual. «No es justo, yo voy a pagar la compensación todo el año y habrá quienes solo la paguen durante unos días; no se ha hecho de forma equitativa», critica Fernández desde Jerez de los Caballeros.

¿De cuánto es ese incremento? No es una cifra fija, ya que el precio del gas para producción eléctrica varía de manera diaria. No es posible adivinar cómo va a evolucionar el precio del gas, aunque todo parece indicar que seguirá su tendencia alcista. Si el gas se encarece en los mercados mayoristas, más alta será la compensación que repercuta en los clientes. Se produce, por tanto, la paradoja de que cuanto más se pague por esa compensación más se estarán ahorrando los consumidores gracias al tope del gas. «No olvidemos que pese al encarecimiento que se está notando en los recibos, si no se hubiera topado el gas los hogares estarían pagando un 30% más en sus facturas; de hecho en Europa los precios de la electricidad son mucho más altos», indica Serrano.

¿Cómo se explica eso? No es sencillo. Lo primero que hay que entender es que el sistema de precios del mercado mayorista de la electricidad es marginalista. Es decir, el precio del último kWh que se utiliza para generar la energía que demandan los consumidores es el que marca el precio de toda la energía que se consume. La producción más cara es la que se hace en las centrales de ciclo combinado, en las que se utiliza el gas.

Lo que se consigue al topar el gas en la llamada excepción ibérica es que, aunque sean necesarias las centrales de ciclo combinado para cubrir toda la demanda de energía del sistema, el MWh de gas utilizado para la generación no tendrá un coste superior a 40 euros. Por tanto, el conjunto de la producción no se pagará al precio real del gas. Por mantener el ejemplo anterior, en lugar de que el coste de todos los MWh generados sea de 130 euros, es de 40 euros.

De esta forma, los consumidores están pagando la energía mucho más barata, aunque tengan que hacer frente a la compensación que ha comenzado a aparecer en los recibos, que si no existiera la excepción ibérica. «Se reducen los beneficios caídos del cielo», señala Serrano, aunque también advierte que el importe de la compensación «es un acto de fe» ya que la evolución de los precios hace complicado realizar un seguimiento exacto.