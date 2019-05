Somos tontos

Una reciente investigación del Ragnar Frisch Centre for Economic Research asegura que somos más tontos que nuestros padres. Y nuestros padres más tontos que nuestros abuelos. Aquí se detiene el estudio porque la comunidad científica continúa aferrada aún al Efecto Flynn, que venía a decir que hasta la II Guerra Mundial el cociente intelectual de la Humanidad aumentaba progresivamente tres puntos por generación. Pues bien, olvídese de eso porque el paradigma enunciado por un equipo de sociólogos noruegos después de indagar en las mentes de 730.000 compatriotas durante los últimos 40 años, concluye que nuestros hijos tienen todas las papeletas para perder siete puntos en el camino.

Entre los motivos se encuentra la salsa que mejor marida en todas las polémicas: las ; aunque para este viaje no hacían falta alforjas dirá usted. Y tiene máredes socialess razón que un santo, porque lo cierto es que hasta hace dos telediarios, eran estos, junto a la prensa y la radio, quienes se encargaban de suministrar la información con la que nos desayunábamos cada día, otorgándonos un plazo de 24 horas para digerirla y meditarla como Dios manda. Hoy el vértigo nos supera a la velocidad de un clic: opiniones, enfoques y puntos de vista se sobreponen sin solución de continuidad. Prima la inmediatez de los titulares y los artículos ya no se leen (excepto quizás este), pese a que se reenvían indiscriminadamente viralizando los sesgos y simplificando los argumentos. Reímos la gracia del último tuit de Trump y pasamos de inmediato al siguiente, sin conceder apenas una tregua al sano ejercicio de estrujarnos las meninges. No se fomenta el pensamiento e irremediablemente nos hacemos tontos a pasos agigantados.

Quizás por eso otros toman decisiones por nosotros y nos dicen cómo actuar. A quién votar y a quién no. Comentaristas, columnistas y generadores de opinión tutelan nuestros pasos hasta la urna, amenazándonos con el fantasma de los extremismos, la milonga de la disgregación del voto útil o las esotéricas matemáticas de la Ley D'Hont. Y no hay emancipación posible porque en la era digital ni hay sosiego ni hay tutías. No hay espacio para la confrontación de ideas y las neuronas naufragan en un tsunami de estímulos, sin dar abasto para analizar los diferentes puntos de vista ni discriminar las noticias falsas de las auténticas.

Volvemos a estar en período electoral. Apenas salta uno por la ventana cuando ya otros tres se nos cuelan por las rendijas. Una vez más europeas, autonómicas y locales: el vértigo de todos contra todos. Una vez más, desde la comodidad del sofá donde sestean sin cejar en el empeño de idiotizarse a cada rato, algunos estarán dispuestos a firmar un cheque en blanco y apoderar en extraños el futuro de sus hijos. Firmarían cualquier cosa, con tal de no pensar. Y aceptarían cualquier resultado, con tal de no pensar. Usted y yo no, claro, porque la única cosa que nos negaremos siempre a pensar es que cada día seamos más tontos.