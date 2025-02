Toni Carrasco: «Pastor y familia, incompatibles»

Toni Carrasco Rodríguez (Cáceres, 1976) estudió Informática y trabajó en ese mundo durante un tiempo, pero lo llamaba la naturaleza y acabó montando una explotación de cabras libres con dos socios, David y Óscar. Empezaron en 2017 en el valle de Valdeflores, conocido por la ... prevista mina de litio, pero había muchos chalés alrededor. Encontraron en 2019 un tinao y un terreno rodeado de decenas de hectáreas de libre pastoreo en Sierra de Fuentes y allí, en una finca llamada El Viejo Valle, cerca de un aula apícola y de un Centro de Recuperación de Fauna, se establecieron Toni, su rebaño y la empresa Quesería Artesana Carrasco.

–Cien cabras y una filosofía.

–Me gusta que los animales estén en la naturaleza en libertad, alejados de lo industrial porque la industria láctea para el ganadero es una lotería o un cachondeo. Procuramos que el animal esté lo mejor posible. Una cabra feliz da una leche de calidad y es una cabra sana que da un buen queso.

–¿Cómo se consigue la felicidad caprina?

–Procurando que la cabra haga su vida de la manera más parecida a vivir libre en la naturaleza, con menos antibióticos. No produce tanta leche, pero es mejor. En España, se tiende a la ganadería industrializada: producir mucha cantidad y vender a bajo precio. Si quisiera vivir de la leche, en vez de tener 100 cabras, tendría 400 o 500, pero no podría hacer quesos ni atender visitas.

–El horario del cabrero.

–Vivo en Sierra de Fuentes y llego a la granja a las siete y media, suelto a los perros y ordeño durante hora y media. Mis cabras dan 0'8 litros, una estabulada da dos litros. Después, me tomo un café y saco a las cabras sobre las diez y media. Me dejan tranquilo un rato para hacer queso, preparar el establo, dar biberones en la paridera…

–¿La paridera?

–En explotaciones normales, se sincronizan los partos para que sean en noviembre y vender los cabritos para Navidad, que es cuando están más caros. En mi manejo natural, los machos están con las madres todo el año, las cabras se cubren cuando quieren y tenemos cabritos siempre. En estas fechas, te dan por un cabrito 40 euros y en Navidad, 60. La leche no la vendo a la industria, la uso para los biberones (un cabrito se bebe en un mes 50 litros de leche) y para hacer quesos.

–¿Cómo controla las cabras?

–Las monitoreo con un collar GPS y una aplicación en el móvil. Si se salen del territorio controlado, voy con los perros.

–¿Cuántos perros tiene?

–Una carea y una mastina. Carear es mover el ganado, manejarlo. La mastina protege el rebaño. A los dos o tres meses de edad, la metes con los chivinos y ya no se separará nunca de ellos. Se llama Leta y no es agresiva, aunque ladra mucho. La carea se llama Boudica en honor de una reina celta que le dio mucha caña a los romanos. Prefiero hembras porque no desaparecen cuando entran en celo.

–¿El final de la jornada?

–Va con el sol. Las cabras se recogen solas, se van acercando y siempre duermen en casa. Ahora se recogen sobre las ocho. En invierno, antes. Se dice que el invierno son las vacaciones del pastor.

–¿El queso?

–Trabajo con una vaquería de la zona y hacemos queso de mezcla con ceniza o pimentón. Con 100% cabra tenemos el curado y el fresco, que es de leche pasteurizada al igual que el yogurt.

–¿Las visitas?

–Vienen colegios, turistas, familias. Conocen mi día a día, hacemos un taller de ordeño, comen migas del pastor, nos vamos de ruta con las cabras, dan biberones y catan quesos.

–¿Pareja, hijos?

–No. Ser pastor, con 12 horas de trabajo, es incompatible con la conciliación familiar.