Ni tofu ni brócoli

Un amable lectora me pregunta que si a mi suegra le pasa algo porque no escribo sobre ella desde hace semanas, incluso meses. Pues no. A mi suegra no le pasa nada. Tiene la cabeza en su sitio, la ironía siempre dispuesta y las facultades físicas algo menoscabadas, lógico a sus 93 años, pero sin que los achaques le impidan salir a comprar embutidos, quesos y carnes ibéricas.

El problema es que ahora viene menos a comer a casa. Antes, cuando no faltaba ni un día, la sobremesa era una fuente de sucedidos y recuerdos francamente divertidos y muy inspiradores. Desde que se hace de rogar, no me sugiere temas y por eso escribo menos a partir de sus opiniones, tan sorprendentes como sensatas, sobre la actualidad y las costumbres.

¿Y por qué viene menos mi suegra a comer a casa? No es por mí, desde luego, que la adoro, ni por su hija, que la presiona cada día para que comamos en familia. Es porque estamos a dieta. Ella no reconoce que esa sea la razón de su boicot y se inventa excusas. Ayer adujo que le quedaban unas croquetinas en el frigorífico; el lunes argumentó que le había sobrado un poco de arroz con patatas y bacalao del fin de semana, cuando viene alguno de mis cuñados a comer con ella y guisa para un regimiento; otras veces recurre a evasivas imaginarias como que le da pereza, que no tiene mucha hambre, que espera a una vecina, que tiene el pelo mojado…

Mi suegra, cuando no quiere hacer algo, es experta en discurrir disculpas, pretextos y evasivas, pero yo la conozco y sé que se trata de subterfugios para evitar lo que ella considera catastrófico y aberrante: comer de dieta. Teme que, en un descuido, le sirvamos un guiso de tofu, una hamburguesa de espinacas y, de postre, algo ligero, por ejemplo, gelatina sin azúcar, que una vez la comió por descuido y dejó claro que era la última vez que tomaba plástico.

Que conste que, cuando se digna a hacernos compañía, su hija le prepara una comida sustanciosa, pero procura racionar la sal por la tensión, los carbohidratos por el azúcar, el chorizo y otros derivados ibéricos por la grasa. Mi suegra calla educadamente y come la pechuga a la plancha, las lentejas sin oreja o el puré de calabaza sin asomo de patata, pero yo sé que añora su libertinaje gastronómico y, en cuanto puede, desaparece, come en su casa y me deja sin inspiración.

Que conste que yo la entiendo y la envidio. Cómo no codiciar sus huevos fritos con pan candeal y morcilla de Burgos, Guadalupe o Arroyo, el origen le da lo mismo siempre que sea morcilla, mientras yo mastico triste y melancólico mi pan de trigo sarraceno huérfano de salsas, untos y mojes. Cómo no apetecer su sopita de tomate con un huevo escalfado mientras pincho un dado de seitán a la plancha. Y cómo comparar mi piña en su jugo con sus tocinillos de cielo. Al atardecer, yo tomo una infusión de regaliz con tres galletas María. Ella se zampa tres magdalenas de almendra de Puebla de Obando con Colacao. La comprendo, claro que la comprendo.

Lo peor de todo es que yo, para adelgazar medio kilo, he de estar quince días a base de caldo viudo, pavo sin nada y lechuga batavia, que es digestiva y no da ni flato, mientras ella asa lomos, hornea lasañas y no engorda. En un mes, me haré análisis y ya veremos. Ella se analizó la semana pasada y el enfermero la bendijo: «Puede usted comer lo que quiera». Mi suegra suele venir a casa antes del almuerzo a leer el HOY. Cuando lo acaba y se evade en busca de sus alubias con rabo y tocineta, me mira con sorna, sonríe y, la muy desgraciada, me suelta: «Hasta la tarde, yerno, ahí te dejo con tu brócoli».