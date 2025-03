Todos, todas y todes

El lunes pasado, escribí que Felipe González pasó de ser oposición a detentar el poder. Era un error imperdonable y me lo hizo notar Antonio ... Bueno Flores, último director del Banco de España en Cáceres, colaborador de HOY y responsable durante años del Aula HOY cacereña, que con gran amabilidad me corrigió: «No puedes escribir que Felipe González detentó el poder porque detentar es, como define el diccionario de la Real Academia, retener y ejercer ilegítimamente algún poder o cargo público y Felipe González fue elegido presidente del Gobierno de manera legítima y democrática».

No había lugar a discusión, así que agaché las orejas, entoné el mea culpa y pido perdón públicamente. También me disculpo porque el sábado 22 de octubre escribí que el sorprendente restaurante Boada está en Villasbuenas de Gata, cuando en realidad está en el bonito pueblo de Villamiel, donde, con 400 habitantes, abren tres interesantes restaurantes (Boada, Capricho, El Buen Avío) y se encuentra el formidable castillo y núcleo histórico de Trevejo.

Hay que tener mucho cuidado con el lenguaje para no errar y porque las percepciones y las construcciones sociales y políticas comienzan precisamente por el lenguaje. De ahí el esfuerzo por eliminar las expresiones que solo engloban lo masculino y están en la base de la concepción de un mundo pensado, dirigido y protagonizado por los hombres. No se trata de esa cansina letanía de queridos amigos y queridas amigas... Y no digamos el ridículo estimades alumnes, que no sabes si estás ante un asturiano o ante un defensor de la igualdad de género. La clave, en fin, consiste en emplear términos que engloben a hombres y a mujeres sin tener que repetir el os, el as ni el es.

Los funcionarios de la Junta realizan estos días una serie de cursos de formación que son importantes para su carrera profesional. Uno de ellos trata sobre el lenguaje administrativo correcto. Los ejercicios del curso consisten en textos llenos de términos solo masculinos que hay que corregir sustituyéndolos por palabras y expresiones que generalicen y puedan aplicarse a ellos y a ellas a la vez.

No es difícil, solo exige un poco de esfuerzo. Lo complicado es hablar ante un auditorio y sustituir el bienvenidos o el cansino bienvenidos y bienvenidas por el os damos la bienvenida, que es lo mismo, pero lo engloba todo. Resulta divertido, a veces, adivinar a qué partido político pertenece un orador. Si dice todos y todas lo normal es que sea del PSOE. Si emplea solamente todas o todes, seguro que es de Podemos y si se refiere a todos, entonces, Ciudadanos, Vox o PP. ¿Por qué? Esta cuestión debiera ser transversal. Y no es un tema baladí porque el lenguaje moldea el pensamiento: primero hablas y luego piensas como hablas.

El jueves pasado tuvimos que escribir el guion para las presentadoras de un acto y en la primera redacción nos salió masculino y patriarcal así que corregimos introduciendo expresiones como «os damos la bienvenida», «profesorado», «alumnado», «una de las personas». Quedó casi perfecto e inclusivo. Aunque se nos escapó un «está con nosotros», sustituible por «está en el teatro» y un «guion de los presentadores» cuando eran presentadoras.

Es la inercia de la palabra y, por tanto, la inercia del pensamiento. Sobre este tema se hacen muchos chistes, incluso se han inventado un sintáctico CCOI o Complemento Circunstancial de Ofensa Imperdonable. «De los presentadores» sería un CCOI. Bienvenida sea la ironía, pero avisamos: los hombres que quieran detentar el poder a través del lenguaje tienen poco futuro aquí, en Villasbuenas de Gata y en Villamiel.