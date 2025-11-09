Los títulos de familia numerosa de categoría especial crecen un 52% por el aumento del salario mínimo Más de 3.000 familias de la región están acogidas a la tipología que concede más rebajas en tasas y una mayor deducción en la declaración de la renta

Juan Soriano Domingo, 9 de noviembre 2025

El aumento en el número de familias numerosas de la región es notable en los últimos cinco años si se compara con la caída de la natalidad en el mismo periodo, pero resulta aún más significativo el incremento de los títulos de categoría especial, que en general son para núcleos familiares con cuatro o más hijos. La subida en ese caso es del 52%.

Según los datos del Ministerio de Derechos Sociales, en 2019 había en la región 20.558 títulos de familia numerosa, de los que 18.517 eran de categoría general y 2.041 de la tipología especial. Cinco años después, la cifra total ha subido a 23.847, 20.740 de la modalidad general (1.223 más, un 12% de incremento) y 3.107 de la especial (1.066 más, un 52%).

Pasar de una modalidad a otra tiene un impacto notable. Por ejemplo, las familias numerosas de categoría general se benefician de un 50% de reducción en las tasas y precios públicos de servicios relacionados con la educación. Para las de tipología especial la rebaja es del 100%.

Aún más significativo es el efecto sobre la declaración de la renta. La deducción para familias numerosas es de 1.200 euros, que se aplica tanto si la cuota diferencial es positiva como si es negativa o cero. De esa forma, puede suponer pagar menos u obtener una devolución mayor. Para las de categoría especial se eleva a 2.400 euros.

Por el salario mínimo

En este caso, el incremento en el número de familias numerosas de categoría especial guarda relación con un cambio normativo que en principio no tiene nada que ver con este colectivo. Se trata de la subida del salario mínimo, que ha pasado de 9.172,80 euros anuales en 2016 a 16.576 en la actualidad.

La Ley de Protección a las Familias Numerosas concede tal condición a las que tienen tres o más hijos, sean o no comunes, con una serie de equiparaciones (padres separados, personas con discapacidad, huérfanos, etc.). Y se reconoce la categoría especial a las que cuentan con cinco o más hijos y las de cuatro hijos de los cuales al menos tres procedan de parto, adopción o acogimiento múltiples. Pero a esto se añade otra posibilidad. Las familias con cuatro hijos son de categoría especial cuando sus ingresos anuales, divididos entre el número de miembros, no superen el 75% del salario mínimo.

Una pareja con cuatro hijos que tenga unos ingresos computables de 72.000 euros al año tendrá por tanto una media de 12.000 euros por cada integrante. Una cantidad que ya está por debajo del 75% del salario mínimo actual, 16.576 euros.

Esto se aprecia en las estadísticas de familias numerosas. En 2019 había en la región 583 familias de categoría general con cuatro hijos, por 1.869 de la modalidad especial con cuatro hijos o menos. En 2024, han pasado a ser 449 en el primer caso y 2.913 en el segundo.

Hay que tener en cuenta además que Extremadura sigue siendo la región con menor renta media de España, lo que ha supuesto un mayor efecto por la subida del salario mínimo. Los títulos de familia numerosa de categoría especial han subido un 52% en la región en los últimos años, mientras que en el conjunto del país el incremento es del 38%.