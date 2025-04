El Tinder de Hernán Pérez

Ligar, eterno problema… Cada generación, su estrategia. En mis tiempos y en Cáceres, se ligaba en la avenida de España: el paseo lateral del parque ... de Cánovas era conocido como Catetolandia porque por él paseaban, arriba y abajo, y ligaban, si podían, los reclutas, los de los pueblos y los internos de los colegios. Enfrente, en la llamada acera de Coliseum, estaba Cursilandia o simplemente Cursi, por donde paseaban los pijos, una denominación que no tenía nada que ver con la pertenencia a una clase social sino con una manera de entender la vida o de creerse algo o alguien siendo hijo de funcionario.

Por simplificar, Catetolandia equivaldría al actual Tinder, esa red social muy popular para establecer relaciones, y Cursilandia sería lo más parecido a Solteros con Nivel, otra aplicación de citas que asegura encuentros de calidad con solteros de alto 'standing'. Estoy hablando de ligar, o sea de unir parejas, pero lo que se hacía en Cursilandia y en Catetolandia era más bien tontear, es decir, mirarse durante varios fines de semana, saludarse con el paso del tiempo y, ya si eso, pararse a charlar un instante y, si había fluidez en la conversación, dejar caer la posibilidad de un encuentro en las discotecas Faunos o Bols. Y ahí volvía a haber diferencias.

Faunos era más de Catetolandia y Bols era más pijina, más en la onda de Cursilandia. A mí, lo de Cursilandia siempre me ha parecido fascinante porque denotaba una falta de complejos absoluta. No conozco ninguna ciudad donde sus adolescentes llamaran Cursi, sin ambages ni eufemismos, a su espacio favorito para relacionarse y pasear. Cuando estudiaba en Zamora, a ese paseo de los pijos lo llamábamos Tontódromo, pero los niños bien no lo calificaban así, éramos quienes rehuíamos esa acera quienes hablábamos de Tontódromo con desprecio.

Tuve una adolescencia esquizofrénica: en Zamora era un interno cateto y en Cáceres era un cursi, que paseaba entre «las hermanitas de los pobres» y el cine Coliseum y bailaba en Bols, donde, al igual que en Faunos, en los 70, estaban los sueltos y los «agarraos». Los bailes marchosos se soportaban como preámbulo a la espera de que sonara el 'Mammy Blue' de los Pop Tops, se despejara la pista y empezaran los intentos de acercamiento, un ritual muy de urogallos en el que los machos íbamos pavoneándonos de chica en chica con afanes propositivos. «¿Bailas?», sugeríamos disimulando el interés. Nos respondían no o raramente sí y ese era nuestro Tinder o, perdón, nuestro Solteros con Nivel.

Pero eso sucedía en «Cáceres capital». En los pueblos de la provincia era diferente y se estilaban otras tácticas para ligar, algunas tan sofisticadas como el Tinder de Hernán Pérez, que tenía lugar en estos días de junio, por San Juan. En este pueblo de la Sierra de Gata, se celebraba la Fiesta de la Enramá, que consistía en que, debajo de un álamo de la plaza, se colocaban dos mozos solteros de edad avanzada con sombreros antiguos. Se metían nombres de mujeres y hombres solteros en cada gorro, se sacaban las papeletas y se emparejaban. Cada mozo viejo sacaba un papel, leía el nombre y decía solemnemente: «Va bien». El pueblo congregado en la plaza respondía: «Bien va» y a partir de ese momento, el hombre se comprometía a ir a casa de la mujer que le tocaba el día de San Juan, ella le cosía un ramo en la chaqueta y lo invitaba a dulces y a vino. Por la tarde, paseaban por la carretera o él la invitaba a bailar.

Ligar, eterno problema… Sea en Catetolandia o Cursilandia, en Faunos o Bols, con Tinder, Solteros con Nivel o la Enramá, hay algo que no ha cambiado: se liga como se puede.