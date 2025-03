Tina María Ramos: «Mi madre quiere conocer a los turcos de las telenovelas»

Paloma Aceitón Badajoz Miércoles, 16 de agosto 2023 | Actualizado 18/08/2023 10:39h. Comenta Compartir

Abróchense los cinturones. El vuelo con destino a Estambul va a efectuar su despegue. Pasadas las 9.30 horas y con una hora de retraso, el Boeing 737-86J de AlbaStar toma aire con rumbo este. Por primera vez, desde el Aeropuerto de Badajoz se realiza un trayecto directo a Turquía. El ambiente de jolgorio, alegría e ilusión de los que esperan para facturar se apodera del aeropuerto las dos horas previas a la salida. No falta algún bostezo entre los viajeros porque las horas no perdonan aunque sea el comienzo de las vacaciones. Grupos de amigos, familias y algún que otro valiente en solitario se animan a embarcarse en esta aventura que parte, de manera inédita, desde tierras extremeñas.

Unas cuatro horas y media de vuelo son las estimadas para llegar al país otomano, aunque algunos escépticos siguen «sin creer» que vayan a salir desde este aeropuerto. «Pensábamos que cogeríamos un autobús que nos llevaría a Sevilla o Madrid, pero cuando nos dijeron que salíamos desde aquí, no dábamos crédito y fue una alegría», comentan Cristina Cardona y Amparo Díaz, dos compañeras de viaje.

Estas amigas han tenido dificultades para llegar a la hora que pretendían. «Venimos de Mérida y la carretera de acceso estaba cortada, así que hemos tenido que dar una vuelta y nos daba miedo llegar tarde».

Pero si alguien sabe qué es llegar el último, ese es José Antonio Díaz, que fue la persona que se hizo con la última plaza disponible del avión. «Pregunté a las agencias y no tenían hueco, pero el viernes pasado me avisaron de que había una plaza libre y no lo dudé, así que el viernes pasado –cinco días antes– cerré el pasaje».

Otra de las viajeras es Tina María Ramos, la atleta pacense que viaja con su madre de 88 años. «Voy con mi madre que, por las novelas de televisión, quiere conocer a los turcos guapos», bromea mientras hace cola. «Además, en mi época de atleta he viajado mucho pero siempre he ido a competir y me queda la cosa de conocer las ciudades en las que he estado compitiendo».

Sin lugar a dudas, los seriales que durante los últimos años se emiten en televisión han contribuido a aumentar el interés por un país del que muchos de los viajeros que ayer subieron al avión tiene una imagen idealizada.

El viaje comenzó a ofertarse en mayo y desde entonces se han completado todas las plazas con bastante rapidez. De los 180 asientos que tiene el avión charter, no ha quedado ninguno libre.

La comodidad de salir de Badajoz es el aspecto clave que ha lanzado a la mayoría de los viajeros a tomar la decisión. «Que salga desde aquí es lo que me ha impulsado a hacer este viaje», explica Díaz.

José Cruz y Ana Flores son otra pareja de viajeros que mientras barajaban opciones para el verano, aprovecharon esta oportunidad. «Es algo excepcional poder llegar a este destino directamente desde Badajoz», comentan.

Ampliar Colas en el Aeropuerto de Badajoz para facturar las maletas. CASIMIRO MORENO

Los viajeros, por lo general, vuelan con diferentes agencias locales, como Zona Viaje, Viajes El Corte Inglés, Traventure o MapaTours. El precio de los paquetes de estas compañías oscila entre los 1.000 y 1.500 euros e incluye vuelos, alojamiento y transporte entre Estambul, Ankara y Capadoccia, los puntos que visitarán y en los que estarán cuatro, uno y dos días respectivamente. Además, el precio varía según las visitas y comidas que incluyan. «Viajar de esta manera es más cómodo porque está todo organizado y en mi caso, que voy solo, es más entretenido porque conozco gente», comenta Díaz.

Estambul y Capadoccia son los destinos por los que los viajeros muestran más interés. Caminar por Santa Sofía, observar la Mezquita Azul, disfrutar del Palacio de Topkapi, situarse bajo la Cisterna Basílica o perderse en el Gran Bazar son tan solo algunas de las escenas que vivirán estos extremeños.

«Conoceremos tanto la parte moderna como la más histórica de cada lugar, pero uno de los mayores atractivos y que más ha llamado la atención de la gente es el paseo en globo en la Capadoccia», explica José Antonio Trejo, director de Zona Viaje y coordinador de uno de los grupos.

Como no todos los paquetes incluyen esta experiencia, algunos rezagados aún están planteándose la posibilidad. «La región de Capadoccia tenemos muchas ganas de visitarla, pero lo de la vuelta en globo aún tenemos que decidirlo mientras nos tomamos un té», comenta José Luis González, que viaja con su grupo de amigos.

Los motivos para embarcarse en esta aventura son diversos, por ejemplo, Nuria Cobos, que viaja con su hijo y su nieta, comenta que «tenía muchísima ilusión por ir a Turquía». «Conozco muchas cosas por los reportajes que he visto y es el viaje de mi vida. Todo el mundo me habla maravillas del país», comenta emocionada. Otros aventureros simplemente buscaban un destino para sus vacaciones y, de casualidad, conocieron estos paquetes.

Pero si hay algo en lo que todos los pasajeros coinciden, es la comodidad que supone salir de Badajoz y la necesidad de una mayor oferta y frecuencia de vuelos. Viajes recurrentes a las capitales europeas es la solicitud más repetida.

Trejo confirma que los destinos internacionales planteados por el momento (Turquía y Egipto) «están teniendo una acogida soberbia». «Sería atractivo que se planteasen salidas regulares aunque sea los fines de semana a destinos como París, Londres o Roma. Podrían tener una buena aceptación».

«Sería muy cómodo no tener que pasar por Madrid o Sevilla», comenta Rufino Salguero, otro pasajero, que coincide con Cobos en que «siempre que viaja, tiene que desplazarse y es una pena que estos vuelos no sean más constantes». Por su parte, González celebra que se potencien este tipo de viajes, «pero lo que tienen que potenciar de verdad es que tardemos menos en llegar a Barcelona que a Nueva York».

A pesar del avance que supone este vuelo, la falta de infraestructuras de comunicación en Extremadura es un hecho y aunque desde hace cinco años los vuelos sean considerados como Obligación de Servicio Público, las conexiones aéreas con otras ciudades continúan siendo objeto de debate. «Ojalá desde Badajoz se pueda viajar al resto de España como se hace desde todas las provincias», concluye González.

Otros destinos

De momento, junto a los tradicionales vuelos a Madrid y Barcelona, este verano también hay pasajes a Palma de Mallorca y Gran Canaria. Y el próximo diciembre habrá un vuelo a Egipto.