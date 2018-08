«La tierra de uno tira mucho»

En una hora de paseo por las calles de Santa Marta de los Barros, José Manuel Gómez saluda a una decena de personas. Se le acercan hombres, mujeres, jóvenes, mayores... «Es que yo aquí he sido entrenador de baloncesto, monitor de actividades extraescolares, estuve metido en un canal de televisión local, fui socorrista en la piscina municipal tres años...». Y eso que solo tiene 37 años. Y eso que no vive en su pueblo. Su casa y su trabajo están en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), donde ejerce la profesión de la familia: maestro. Lo fueron sus padres y sus abuelos, lo mismo por línea paterna que materna. Él ha dado continuidad al oficio y al sentimiento de orgullo de ser extremeño, pese a llevar años residiendo en otra región.

En el año 2005, José Manuel Gómez, que estudió Magisterio por Educación Física en la Universidad de Extremadura, en Badajoz, decidió presentarse a las oposiciones que convocó la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. «Ofertaban más plazas que en Extremadura, y mi hermana llevaba ya siete u ocho años trabajando allí y estaba contenta», explica el treintañero pacense, que está casado y tiene un hijo y una hija. «Además -continúa- pensé que si me mandaban a la provincia de Córdoba o a la de Cádiz, estaría más cerca de mi pueblo que si me destinaban, por ejemplo, a Las Hurdes».

Granada, Cádiz, Málaga...

El bombo de la adjudicación de plazas quiso que su primer destino fuera Cúllar, en la provincia de Granada. De allí le tocó marchar a Torre del Mar, en Málaga. Y más tarde, a Sanlúcar de Barrameda, donde estuvo un año. No uno cualquiera, sino en el que conoció a quien hoy es su mujer y la madre de sus hijos. Tras ese primer curso en la localidad de la costa gaditana, le enviaron a San José del Valle (Cádiz) primero y a Marbella (Málaga) luego, hasta que finalmente tuvo la suerte de que le volvieran a enviar a Sanlúcar, donde sigue viviendo.

«Al principio vivía en Chipiona, donde tenía un piso, pero acabé vendiéndolo para comprar uno en Sanlúcar», explica José Manuel entre saludo y saludo a paisanos que entran a la cafetería y se paran a darle la bienvenida. Una de tantas, porque él vuelve al pueblo cada vez que puede. «En Semana Santa, en Navidad, evidentemente en verano, a veces también para las fiestas de Santa Marta, la patrona del pueblo, y si puedo, que no siempre puedo porque a veces coincide con el inicio del curso escolar, también en septiembre, para las fiestas de la Virgen de Gracia», detalla Gómez, para quien la distancia no es un problema. «En dos horas y media he hecho el viaje -calcula-. Pensamos que está más lejos, pero qué va, Sanlúcar está a 280 kilómetros de Santa Marta».

Una nadería para alguien que siente a su tierra como algo propio y querido. «Cuando le dieron la medalla de Extremadura a la periodista Pepa Bueno -recuerda José Manuel-, dijo algo así como que los extremeños somos radicalmente extremeños, y estoy muy de acuerdo con ella. La tierra de uno tira mucho. Yo soy de Santa Marta de los Barros y me siento extremeño, y siempre será así. Y además, es que si vives fuera te vuelves todavía más radical. Yo podré criticar a mi tierra, pero que nadie diga nada malo de ella...».

Esta querencia por su región explica que una de las primeras cosas que José Manuel hace cada día sea entrar en HOY.es, para estar al tanto de lo que ocurre en la comunidad autónoma. Leer el periódico le ayuda a que la distancia sea solo física. Le acerca a su pueblo aunque esté dando sus clases, en el colegio Maestra Rafaela Zárate, en el barrio del Palomar, que tiene fama de conflictivo. Él, sin embargo, solo tiene buenas palabras. «Quienes viven allí respetan mucho al maestro -asegura el extremeño-, y de hecho, yo no quiero cambiarme de centro».

Los paisanos del Palomar

Cuando él llegó al Palomar, tenía dos compañeros cacereños, uno de Coria y el otro de Monroy. «Y años atrás, en este colegio llegó a haber más de treinta profesores extremeños», cuenta el maestro de Santa Marta, que además es entrenador de un equipo de baloncesto de categoría infantil del ADESA-80 (Asociación Deportiva de Sanlúcar).

El polideportivo de la ciudad está junto a la orilla del mar, pero José Manuel reconoce que pasa semanas y meses sin pisar la playa. «Sabes que está ahí, pero no le prestas atención». Cuando elige pasar el día en alguna, se decanta por la de La Jara, que está entre Sanlúcar y Chipiona, y a la que según dice, es difícil llegar si no se conoce bien la zona. Allí le ocurre algo parecido a lo que le sucede cada vez que vuelve al pueblo. Que se pasa la mañana saludando. A antiguos alumnos, a sus padres... Es algo que conocen otros muchos maestros. En el caso de José Manuel Gómez, hay que sumarle que él es un ejemplo de amabilidad. Y de extremeñismo, claro está.