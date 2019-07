Tierra de astronautas

Si hubieran monitorizado las pulsaciones de todos y cada uno de los componentes de la sala de control de la NASA hace justo cincuenta años habría provocado un cortocircuito. En plena guerra fría, Saturno V se convirtió en el arma más efectiva y pacífica hasta la fecha. El fracaso astronauta habría significado un paso atrás en una escalada de estética y poder nada desdeñable desde que la URSS colocó a Yuri Gagarin en órbita. La necesidad hace el progreso, no cabe duda, véanse los adelantos tecnológicos y cotidianos derivados del alunizaje: desde el velcro hasta los pañales desechables, sin olvidar el útil código de barras.

Seguir creyendo en la masa como sinónimo de avance político y social en contra de la necesaria aparición de líderes que engrasen el engranaje nos hace una Humanidad más compleja y por lo tanto acomplejada que la del 1969. No era nuestra especie superior entonces –recordemos que EEUU se encontraba en una depresión social a causa de la fatigada guerra de Vietnam–, pero al menos el sentido del honor y sacrificio era de enjundia.

Es de ley recordar las anteriores misiones al Apollo 11, expedicionarios dispuestos a poner en riesgo la vida, conscientes de que su viaje no sería más que un peldaño de la escalera que llevase al piloto Armstrong a lo imposible. No nos centremos en 'the first man'; durante años intentamos y finalmente caminamos sobre la superficie lunar en diversas ocasiones, sumando hasta diecisiete travesías.

De un tiempo a esta parte, los hitos de la aventura alejados de la gravedad terrestre tienen su protagonismo únicamente en la literatura histórica. Las aspiraciones espaciales han pasado a ser un asunto banal, sin aliciente económico. Como excepción, Felix Baumgartner consiguió mantenernos en vilo con su salto desde la estratosfera, debidamente patrocinado por una conocida marca de bebidas.

El astronauta español Pedro Duque condena la ignorancia espacial, gran parte del equivocado imaginario español cree recordarlo caminando sobre la superficie lunar. De hecho, más que desconocida es la procedencia de los dos únicos astronautas españoles: tanto Pedro Duque como López Alegría son hijos de ciudadanos extremeños. Un asunto para tener en cuenta y que vincula nuestra tierra a las grandes expediciones que situaron a personajes extremeños en los tomos de Historia.

El salto universitario hacia la ESA se traduce en un sacrificio personal y de Estado que sólo Duque ha conseguido en treinta y cinco años. Un dato que evidencia el desapego con la investigación científica y el deseo innato de viajar al espacio. No hablemos ya de la región –sin aprovechar su relación con Duque y Alegría– hacia su energía renovable de mayor valor: la calidad de sus cielos, premiada con dos Destinos Turísticos Starlight, culmen de la ausencia de contaminación lumínica.

Sirva el aniversario interestelar para recordar que la más larga de las batallas se ganó mediante el empuje sólido del progreso: necesitamos líderes que inviertan en futuro sin la búsqueda de la rentabilidad, buscando un lugar en el sol. O en la luna.