«Oh tempora, oh mores!». Traduzca usted, Fulanito, dijo el profesor. Y el pobre ignorante dijo: «En tiempo de los moros…» Carcajada general y el consecuente escarnio.

«Oh tiempos y costumbres!». Ya en aquella Roma, a la que tanto nos remitimos, existió un dechado de elegancia: Petronio, «arbiter elegantiarum». El sátrapa de Nerón lo envidiaba tanto que lo invitó a quitarse la vida. De una u otra forma, siempre habrá habido individuos que se hayan distinguido por su elegancia y buen hacer. Evidentemente la elegancia es algo más que una cuestión de atuendo, aunque éste tenga bastante que ver.

Recordamos ahora una película que trataba de un caballero, prototipo de los elegantes, que vivió entre los siglos XVIII y XIX. Tal vez la película se llamara «Beau Brummell» y el actor fuese Stewart Granger, buen mozo y elegante galán.

No hace mucho llegó, al pertinaz rectángulo oscuro que llamamos móvil, un «guasap» de esos que ciertamente nos llamó la atención. En él había dos imágenes: Una era una foto de Cary Grant y la otra la de un modelo actual en una pasarela de moda.

Cary Grant, el actorazo aquel, lucía un terno oscuro, traje clásico, con su chaleco, su corbata y su impecable camisa blanca. Bien afeitado y peinado, resultaba inexorablemente otro «arbiter elegantiarum».

El modelo modernísimo parecía sacado de un cuadro de Peter Bruegel «El Viejo» o de los caprichos y pesadillas de Goya. Despeinado, sin afeitar, una camiseta que parecía cualquier espantajo, unas calzonas como los dodotis de un bebé, calcetines a rayas multicolores y sandalias de anacoreta.

Bajo ambas imágenes una frase. «Sesenta años de progreso». ¿Comprenden lo que les quiero decir? Bien, uno acepta que es un dinosaurio del ordovídico o del pleistoceno, y que no está para juzgar el devenir de los usos, modas y costumbres; pero, un momento, aún tiene un servidor ojos que ven y raciocinio para pensar y opinar.

¿Es que no le petan a usted los atuendos actuales que lucen mozos, y no tan mozos, en el ordinario ir y venir de nuestra sociedad actual? Pues verá usted: No. Y le cuento.

Hace unos años tuvimos la fortuna de pasar unos días en Nápoles y, entre las muchas cosas y motivos que nos llenaron razón y corazón, recordamos ahora la agradabilísima impresión que nos causó ver cantidad de señores, mayores y más jóvenes, bien trajeados que transitaban por Bobbio, Corso Umberto o Plebiscito. ¡Qué elegantes los italianos! Decíamos ¿Por qué no vestimos así en España?

Algo habrá tenido que ver esa moda atroz importada del Imperio de ahora. Creo que los jugadores de la NBA dieron en decorarse brazos y piernas, y lo que no se ve, y los futbolistas de aquí copiaron el invento. Pero hay más: la decoración abusiva de los tatuajes viene acompañada con una vestimenta que madre santa del Carmelo, qué gustos, qué modas y qué costumbres.

Un tipo pintarrajeado, con un pantalón cuya parte trasera rozaba el suelo y con una gorra visera tapándole la nuca entró a ver lo que había en el templo de Santa María. No se quitó la gorra y miraba como diciendo «qué serán todas estas cosas». ¿Dónde se fueron el decoro y la educación?

Bueno está que los «All Blacks», jugadores neozelandeses, se pintarrajeen el rostro cuando hacen el «jaka» antes de los partidos, pero ¿ustedes creen que llegará el día en que veamos al presentador del telediario con pinturas en la cara, como un comanche, y nos quedaremos tan tranquilos? Se quedará el que se quede; nosotros estaremos ya paseando por el Elíseo, a Dios gracias.