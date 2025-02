Aemet: ¿Qué tiempo hará este fin de semana en Extremadura?

María Fernández Cáceres Viernes, 25 de marzo 2022 | Actualizado 26/03/2022 15:44h. Comenta Compartir

El fin de semana llega a Extremadura con posibilidad de chubascos y subida de temperaturas. Las máximas comenzarán a aumentar el sábado en la provincia de Cáceres y continuarán el domingo en la de Badajoz, donde se podrán llegar a alcanzar 22 grados en algunos puntos como la capital extremeña.

Los chaparrones serán débiles y dispersos, sobre todo el sábado y principalmente en la zona norte de Cáceres y las sierras del este de la región. Hasta las doce del mediodía, la probabilidad oscila entre el 5 y el 35%; y hasta las seis de la tarde, entre el 5 y el 55%. En puntos como Hervás y Tornavacas, la predicción de lluvia tiene el 55% de probabilidad y en municipios como Castuera y Azuaga, la estimación es del 50%. Desde las seis en adelante, no se esperan lluvias en la región.

El sábado, la Aemet prevé cielos con intervalos nubosos, con nubosidad de evolución. Las temperaturas mínimas irán en descenso: estarán entre 6 y 8 grados, mientras este viernes oscilaron entre los 9 y los 12. Por su parte, las máximas irán en ligero ascenso en la provincia de Cáceres (se prevén un par de grados más, entre 17 y 18) aunque sin cambios en el resto de la comunidad, que espera entre 15 y 19. La cota de nieve, a partir de 1.700 a 2.000 metros.

El domingo, se esperan cielos nubosos con intervalos de nubes altas y algo de nubosidad de evolución. La Aemet no descarta chubascos disperso en Gredos. Las mínimas no experimentarán cambios y las máximas irán en ascenso salvo en el tercio norte, donde no habrá cambios. Para la jornada, se esperan temperaturas de hasta 22 grados en Mérida, 21 en Badajoz y 20 en Zafra.

El lunes llegará una nueva borrasca atlántica que traerá cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones a partir de la tarde. Las lluvias se irán extendiendo desde el suroeste hasta el resto de la comunidad

Las estaciones extremeñas llevan recogiendo agua desde el pasado domingo. Zafra fue aquella jornada la localidad más lluviosa, con 31,8 litros por metro recogido. El lunes Piornal registró 70,6 litros y otras tres poblaciones -Hoyos, Trujillo y Monesterio- superaron los 50 litros recogidos. El martes, Puerto Rey superó los 35 litros; el miércoles, Guadalupe registró 10,4 litros y ayer jueves, el municipio más lluvioso fue Piornal, con 18 litros recogidos.

Según los datos de este viernes, actualizados a las cinco de la tarde, la estación de Navalvillar de Ibor es la que mayor precipitación acumula, 11,8 litros por metro cuadrado. Le siguen Guadalupe 85), Jerez de los Caballeros (5), Barcarrota (4) y Llerena (3,6).