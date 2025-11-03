El thriller extremeño que acaba de llegar a Prime Video y ya está dando que hablar Este film de terror psicológico ha generado una gran expectación en su recorrido internacional

Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:27 | Actualizado 16:02h.

Un grupo de amigos van a pasar un fin de semana a una casa rural. Un lugar lejano y aparentemente tranquilo, donde nada es lo que parece, ni siquiera la amistad... Con esta inquietante premisa llega a Prime Video 'Un día cualquiera', un thriller con sello extremeño que está dando que hablar por su atmósfera, su tensión y su sorprendente giro final.

La película 'Un día cualquiera' cuenta con el patrocinio de la Diputación de Badajoz, la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Mérida, y ha obtenido 15 candidaturas para la próxima edición de los Premios Goya, donde se tendrá en cuenta para galardones tan significativos como Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guion Original.

Éxitos a los que opta el cineasta emeritense José Texeira, que está destrás de este nuevo thriller psicológico que está disponible ya en Prime Video.

Además, el elenco al completo, las tres actrices y los tres actores protagonistas optan a premios por sus interpretaciones. A Mejor Actriz Revelación son candidatas Ariane Gaisán y Mila Villalva, a Mejor Actor Revelación optan Agus Carreño y Alberto Trejo, en Mejor Actriz de Reparto está Raquel San Felipe y a Mejor Actor de Reparto Fran Ofrecio.

En los próximos días se conocerán las decisiones definitivas y se anunciarán las nominaciones de la 39ª edición de los Premios Goya, cuya gala se celebrará el 8 de febrero de 2025 en Granada.

Recorrido internacional

Tras un 2023 plagado de éxitos, donde 'Un día cualquiera' fue seleccionada en distintos festivales de cine de tres continentes, obteniendo distintos reconocimientos internacionales por profesionales de la industria cinematográfica a nivel mundial.

El pasado 11 de abril de 2024, el film extremeño tuvo su Premiére en los Cines Capitol, donde se llevó a cabo este extraordinario evento en la Gran Vía madrileña, para a partir de ese día estrenarse en cines de toda España. Y tal ha sido su repercusión, que ya está disponible en plataformas digitales.