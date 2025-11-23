HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 23 de noviembre, en Extremadura?

El 'Tesoro de Villanueva' será expuesto por fin en el Museo Arqueológico de Badajoz

Está compuesto por 149 monedas de oro, que han permanecido casi 40 años custodiadas en el Ayuntamiento villanovense

R.H.

Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:19

Comenta

El histórico conjunto monetario conocido como el 'Tesoro de Villanueva', hallado en 1987 en la localidad pacense de Villanueva de la Serena, será expuesto próximamente en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz.

En concreto, las 149 monedas de oro que lo conforman han permanecido de forma provisional en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena hasta que esta semana las ha recibido la Junta de Extremadura para ponerlas en manos del referido museo.

La Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes culmina así el proceso que determina el levantamiento del depósito municipal y el establecimiento de un nuevo depósito definitivo en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, ha señalado la Junta en nota de prensa.

Las monedas, acuñadas entre 1772 y 1822 en cecas como Madrid, México, Lima, Potosí, Popayán, Santiago, Sevilla o el Nuevo Reino, fueron encontradas el 11 de noviembre de 1987 durante las obras del antiguo Cine Rialto de Villanueva de la Serena.

Desde entonces permanecían guardadas en dependencias municipales en una situación de provisionalidad que se ha prolongado durante casi cuarenta años.

El origen del conjunto, integrado por piezas de los reinados de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII, se vincula a la ocultación realizada probablemente en los años veinte del siglo XIX en una vivienda señorial ubicada donde más tarde se construyó la Casa de la Cultura.

Tras su hallazgo, y en aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico Español, las monedas fueron declaradas de dominio público y entregadas a la Junta de Extremadura, aunque en 1989 se acordó su depósito provisional en el Ayuntamiento hasta que se resolviera su destino definitivo.

A partir de ahora, el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz será el encargado de custodiar y difundir el conocimiento del tesoro en una microexposición que contextualice el hallazgo.

