La tesis de la historiadora Ester Prieto gana el IX Premio de la Academia de Yuste

R. H. Miércoles, 2 de abril 2025, 09:02 Comenta Compartir

La tesis doctoral 'Pintura, comercio e intercambio cultural entre Sevilla y Nueva España (1620- 1640)', de la doctora en Historia Ester Prieto Ustio, ha obtenido el IX Premio de Investigación a Tesis Doctorales convocado por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. «Esta investigación permite una comprensión profunda del intercambio cultural y artístico entre España y Nueva España, destacando la importancia del comercio transatlántico en el siglo XVII», indica la Junta de Extremadura en nota de prensa.

La tesis ganadora se fundamenta en tres ejes principales: la circulación de objetos culturales y el mercado artístico transatlántico entre Sevilla y los territorios novohispanos, la movilidad de los pintores europeos hacia este espacio americano y el consumo artístico de la sociedad de Nueva España, con un enfoque en la pintura. Su objetivo es profundizar en el conocimiento y puesta en valor de estas dinámicas.

La investigación se desarrolla desde la historia cultural y la cultura visual, utilizando una metodología interdisciplinar basada en fuentes documentales, bibliográficas y artísticas de España, México y Portugal, principalmente.

La estructura de la tesis se organiza en cuatro bloques principales. El primero lo dedica a la ornamentación de los navíos hispánicos en la Edad Moderna. El segundo se centra en la circulación de objetos culturales y el mercado artístico americano, estudiando la presencia y uso de obras artísticas en los navíos, el envío de piezas suntuarias desde la Península a América y Asia, y el comercio artístico entre Sevilla y el continente americano, desde la perspectiva de los artistas que en él participaron.

El tercer bloque analiza la biografía, trayectoria y producción de los pintores europeos que emigraron al virreinato novohispano entre 1600 y 1640; y, por último, estudia el consumo y coleccionismo artístico en Nueva España desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVII.

La entrega del premio ha tenido lugar en el transcurso del VII Congreso Internacional Relaciones entre América Latina, El Caribe y Europa. Digitalización, inteligencia artificial y relaciones internacionales: un desafío para la gobernanza mundial, celebrado en el Monasterio de Guadalupe.

Ester Prieto es doctora en Historia, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca, Máster en Patrimonio Artístico andaluz y su proyección iberoamericana. Actualmente es profesora de Antropología Social y Cultural de la Universidad de Valladolid.

Ha realizado una estancia de investigación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, gracias a la beca de excelencia del Gobierno de México para extranjeros y a la beca de movilidad de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado.

Además, ha sido galardonada con el Premio Joven a la Cultura Científica otorgado por el Ayuntamiento de Sevilla y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, y con la Beca Fundación Alvargonzález - Museo Naval.

Es editora de la publicación 'La construcción de imaginarios. Historia y cultura visual en Iberoamérica (1521-2021)' y coordinadora de cuatro libros sobre coleccionismo, mecenazgo y mercado artístico. Cuenta con artículos y capítulos de libro publicados en editoriales de centros como CSIC, Museo Nacional de Escultura o Colegio de Tlaxcala, así como varias universidades. Ha formado parte de la organización y dirección de eventos científicos en España y México.

Finalistas

En esta novena edición del premio, convocado por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, resultaron finalistas los trabajos 'El derecho de las relaciones exteriores y la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en América Latina: el caso de Argentina', de Ignacio Gastón Perotti Pinciroli; 'The Role of Summits in the Development of Interregional Cooperation Programs between the European Union and Latin America: The Cases of Eurosocial and Euroclima', de Lizeth Vanessa Ayala Castiblanco; 'Los gobernadores generales del Estado de Brasil durante la monarquía hispánica (1583-1641): redes, acción política y circulación', de Sergio Moreta Pedraz; y 'Antígona: memorias y resistencias. Las representaciones del mito en las teatralidades a ambos lados del Atlántico', de Antonella Sturla Meilán.

Jurado

El jurado del IX Premio de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas, ha estado formado por el profesor de Historia de América de la Universidad de Extremadura, Sigfrido Vázquez Cienfuegos; la profesora de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura, Rosa Mª Perales Piqueres; el profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, Gabriel Moreno González; la directora general de Centro Universitario Santa Ana y académica de número de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, Carmen Fernández-Daza; y por el director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Juan Carlos Moreno Piñero, que presidió el jurado.

Temas

Fundación Academia Europea de Yuste