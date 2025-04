Termas, tumbas y muros bajo Santa Eulalia

Antonio Gilgado Mérida Domingo, 16 de junio 2024, 11:16 | Actualizado 11:29h. Comenta Compartir

En enero empezó a excavarse el subsuelo de la plaza de la Basílica de Santa Eulalia de Mérida. Será el legado de este primer año jubilar de la Mártir. Lo que era un atrio cerrado se transforma en plaza abierta. Se quitaron las baldosas y llegaron los arqueólogos. Al frente Ana Bejarano, de Consorcio. Calcula que aún le queda un mes más hasta desenterrar toda la parcela. En época contemporánea, explica, nunca antes se había intervenido aquí. De ahí el interés. Y también por ubicación. Junto a la iglesia se intuían casas romanas, enterramientos cristianos y la iglesia visigoda anterior a la actual Basílica. Era, por tanto, un emplazamiento de hallazgo seguro. «Intuíamos que la mayoría serían enterramientos vinculados a la iglesia de Santa Eulalia, pero también habrían restos antecedentes, de casas romanas y edificaciones». La sorpresa, explica Ana Bejarano, son las termas. «No contábamos con ellas y más en el estado de conservación». Ahora falta estudiarlas más a fondo según las dimensiones y los materiales.

En una primera aproximación cree la arqueóloga que estaríamos ante unas termas públicas. Exceden con mucho a una doméstica. La piscina principal está abovedada y totalmente decorada. Con suelo de mosaico y cal de mármol. Y cuenta además con una habitación anterior. «Las dimensiones en general apuntan a un edificio público».

En pleno proceso de revisión de materiales todavía es pronto para datarlas, pero basándose en la iconografía, quizás se encuadre en el siglo segundo.

Aunque advierte Ana Bejarano que todavía es pronto para sacar una ventana temporal definitiva. Ahora investigan si hubo una fase previa. Si ese edificio tuvo un antecedente sobre el que se levantó.

Cuando se excavó la Rambla en los años noventa concluyeron entonces que se construyeron grandes viviendas en los extramuros romanos. Siguiendo el modelo de lo que hoy conocemos en la Casa del Anfiteatro o la Casa del Mitreo. Propietarios de la ciudad que adquieren terreno en la periferia y edifican lo grandes mansiones. También han seguido ese rastro los solares cercanos a la Basílica que se han estudiado. Hay restos de estructuras domésticas dispersos en el subsuelo del entorno. Se conocía también el complejo termal de la calle Cardero, relativamente cerca del hallado ahora. Lo que se pensaba hasta ahora, concluye la arqueóloga, es que precisamente el recinto termal de Cardero daba servicio a todo el extramuro de la ciudad. Ahora, al encontrar otra también pública, de grandes dimensiones y relativamente cercana de la anterior, se confirma la importancia que tenían estos recintos termales para los vecinos de Augusta Emerita. No es tampoco una novedad, advierte Bejarano, pero sí demuestra la abundancia de estos complejos en la ciudad. Son edificios recurrentes en la documentación que hace el Consorcio de la ciudad. Incluso podríamos sumar un tercero con las termas de Resti, recuerda. La conclusión principal y que más interesa viene porque en una área muy concreta de la periferia romana se concentran tres complejos de época imperial.

Hay que diferenciar estos espacios públicos con los baños privados que podía haber dentro de las casas. La Casa del Anfiteatro, por ejemplo, tiene la suya. También la del Mitreo. O incluso la de Morerías. Pero hablamos de espacios privados adecuados a las dimensiones de la casa.

En Mérida, explica, han documentado ya 54 complejos termales en la ciudad. «Mayoritariamente son domésticas».

En el otro extremo excavan dos construcciones, una se mete por debajo de la sacristía actual y la otra soporta el Hornito

En el otro extremo del solar, justo detrás del Hornito excavan ahora lo que sería dos estructuras construidas. A una no se le puede seguir mucho el rastro porque se mete justo debajo de la sacristía de la Basílica. Y de la otra no se sabe aún ante que tipo de recinto estamos, pero ya descarta la arqueóloga Ana Bejarano que sea otra casa diferente. Sí han diferenciado los canales de agua perimetrales. Hay una pista clara de su vinculación con el agua. Pero lo que más llama la atención es que el propio Hornito aprovecha la cimentación. Reutiliza una construcción previa para asentarse. Quizás, concluye, sea la razón de por qué se eligió esta esquina para levantar aquí el Hornito. Pero eso es todavía una hipótesis previa. Y no hay ningún elemento que haga pensar que estemos ante otro templo. El reto ahora pasa por conseguir que todo el entramado arqueológico que se está documentado se conserve bajo el suelo de la plaza. No cambia mucho el proyecto inicial. Habrá que hacer algunas modificaciones para que en el rincón más alto, junto al antiguo convento de las Freylas, las termas puedan mantenerse en superficie. Le toca ahora al arquitecto hacer los cambios. «Es un plus para la plaza. Pasamos de tener un espacio diáfano a una explanada con restos integrados y ayudará a entender mejor el entorno en el que nos encontramos».

Delante del convento han encontrado en buen estado de conservación la que sería la tercera terma pública del extramuro

Sobre los enterramientos no hay muchas novedades. Se encuentra Santa Eulalia en el extramuro romano y eso hace que ya hubiera enterramientos previos. Y luego llegó la Iglesia con el martirio de Santa Eulalia. Fue un polo de atracción de muchos cristianos porque quería enterrarse junto a la Mártir. En 1862 se hizo el cementerio y se acabó con este uso. Han encontrado enterramientos relativamente modernos, también medievales y cristianos. El proceso siempre es el mismo: se documentan, se recogen los huesos y se llevan en bolsas para futuros estudios de antropólogos que investigan los restos óseos.

En un mes espera el Consorcio termina su trabajo en Santa Eulalia. No pueden avanzar mucho más porque trabajan sobre los suelos y muros. Seguir implicaría romper lo que ha documentado. No tienen mucho margen. La construcción original de las termas, por ejemplo, está solo a un metro por encima de la altura de la acera actual y los edificios romanos estarían por encima.

