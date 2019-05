Hace ya una pila de años, allá cuando empezó este zurrisburri de las redes sociales, y apareció eso que conocen como Facebook, un servidor, que en cuestiones informáticas es discípulo de Fray Gerundio de Campazas alias Zote, se incorporó al engendro, abrió su puerta y allí se colaron unos y otros sin pedir permiso y sin que yo supiera y controlara lo que me traía entre manos. Visto lo poco que pintaba yo en el endiablado Facebook, calé el chapeo, requerí la espada, salime y me deshice de tal enredo. Hasta hoy.

Pero he ahí que hace poco, un amigo que sigue batiéndose en ese lodazal, me contó que una señorita muy señoreada, recién, y a propósito de estos eventos electorales pasados, se reía y burlaba de los Tercios de Flandes. Enlacé yo esa burla con el hecho de que un señor, aparecido hogaño en el panorama político, solía, o suele, recitar unos versos de Diego Hernando de Acuña, poeta y capitán que fue de uno de los Tercios.

A su rival político puede la señorita tan señoreada fustigarlo todo cuanto quiera, faltaría más, eso está clarísimo; pero que se burle y ría de los Tercios de Flandes dice que, o es muy ignorante, que no lo creo, o que es muy mala, que tampoco. Entonces ¿Por qué esa ofensa a aquellos miles de soldados españoles que se batieron por Europa y de los cuales otros miles de españoles nos sentimos deudores, admiradores y orgullosísimos compatriotas? ¿Es que la señorita tan señoreada abomina y aborrece la Historia de España? ¿Es que se cree que va a cambiar el hecho de que hubo un siglo, o dos, en que ser español era marca de ciencia, sabiduría, poesía, prosa excelsa, espiritualidad, fuerza y potencia? No ha leído 'Imperiofobia y leyenda Negra' de doña María Elvira Roca, por cierto.

Seguramente esa señorita tan señoreada mire no más que al futuro y crea y piense que mirar al pasado es oficio de carcas, cavernarios y trogloditas. Lástima: Hay que ver qué cantidad de nosotros, los amantes de la Historia, estaremos dentro de esa su consideración. Item más: No es que nos guste Roma, con sus Senado, sus cónsules, sus tribunos y sus legiones, es que flipamos leyendo el tiempo aquel en que sus denostados y burlados Tercios andaban por Italia, centro de Europa y Flandes. Me da que esa señorita tan señoreada tampoco ha leído el magnífico libro 'Tercios de España, la infantería legendaria' de Fernando Martínez Laínez y José María Sánchez de Toca.

A la postre, señora mía, que si usted quiere burlarse de su adversario político ciertamente es muy libre de hacerlo como le venga en gana; pero dice muy poco de su sensibilidad, formación y consideración reírse de los Tercios de Flandes, que enarbolaron orgullosos los estandartes españoles en mil ocasiones y dejaron el nombre de España más alto y digno que nunca.

Claro que, si para usted, y no lo creo, España es un concepto discutido y discutible, entonces apago, calo de nuevo el chapeo, requiero otra vez mi espada, me voy y aquí no ha pasado nada. Que disfrute usted mucho de ese prometedor futuro en el que los perros serán atados con longaniza, los vagos y torpes de la clase tendrán las mismas calificaciones que los esforzados y estudiosos; los maleantes serán los primeros en detentar derechos y prebendas y las nuevas generaciones no sabrán hacer la o con un canuto porque no sabrán siquiera lo que es un canuto.

Y sin ánimo de ofenderla, me postro a sus pies, como harían aquellos insignes soldados de los Tercios de Nápoles, Sicilia, Lombardía y Milanesado. Suyo afectísimo.