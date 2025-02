Un tercio de los sacerdotes atiende ya dos o más parroquias en la región

«Tenemos que adaptar las estructuras a los momentos actuales»

Isaac Macarro es desde el pasado mes de noviembre vicario del clero en la Diócesis de Coria-Cáceres. «Estamos en la España vaciada y Extremadura forma parte de esa España vaciada. Los pueblos se van quedando vacíos y, si no hay personas, no hay feligreses. La población es mayor y tenemos un déficit de natalidad y de gente joven. Y, por otro lado, nos enfrentamos a un déficit de vocaciones sacerdotales», describe. Estas circunstancias, prosigue, hacen que cada vez haya más sacerdotes que tengan que atender dos o más parroquias. «Estamos ante un planteamiento de reformas de estructuras. Está en el pensamiento del Papa y en el pensamiento de cada diócesis. Tenemos que adaptar las estructuras a los momentos actuales», indica. Macarro explica que los pasos que se seguirán pasarán por la incorporación de laicos en la estructura de las comunidades parroquiales. Recuerda el vicario del clero que Coria-Cáceres ha realizado recientemente un sínodo, una especie de gran reflexión de la que han salido las directrices que deben seguirse en los próximos años a modo de hoja de ruta. «Tenemos que empezar a crear equipos de evangelización. No tenemos que pensar tanto en un párroco como en un equipo». Dentro de este contexto se enmarca la figura el diácono y su expansión dentro de las parroquias cacereñas. «El diácono –expone– tiene tareas que no hace un laico, como puede ser casar, enterrar, bautizar... No celebra la eucaristía, pero sí casa y sí bautiza. Son celebraciones litúrgicas sin sacerdotes». En Coria-Cáceres se ha pasado de contar con dos diáconos a tener nueve durante esta última década. Macarro es párroco en la Sagrada Familia, en Cáceres. «Se nota que ha bajado la asistencia a la misa dominical, cada vez hay menos bautizos y niños en catequesis», concluye. La Diócesis cuenta en la actualidad con 107 sacerdotes.