Más de la tercera parte del sector de la construcción supera los 50 años

El sector se está envejeciendo a pasos agigantados. Las tablas que maneja la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) en Extremadura así lo constatan. «Eso ... quiere decir que si ahora hay escasez de mano de obra, con el paso de los años vamos a estar mucho peor», certifica Joaquín Sánchez, secretario general de CNC en la región.

En el año 2008, antes de que la crisis económica hundiera la actividad en la construcción, un cuarto de los trabajadores tenían entre 16 y 29 años. Trece años después, porque el último estudio data de 2021, la presencia de los jóvenes ha caído en 14 puntos. «Actualmente representan el 9% del sector», detalla Sánchez.

Al contrario, los mayores de 50 años han pasado de ser el 17,5% de los trabajadores de la construcción en 2008 a ser un 35% en la actualidad.

El principal problema que evidencia esta evolución es que no hay relevo generacional. Los jóvenes no se incorporan al sector. «En los próximos años se va a jubilar mucha gente que no tiene reemplazo», asegura el secretario general de CNC en la región.

Una de las vías por las que apuesta el sector para abordar el problema es la formación. «Es importante desarrollar una formación profesional que ponga en valor el oficio de la construcción y en la que los alumnos pasen el menor tiempo posible en el aula», comenta José Luis Iglesias, gerente de Pymecon.

Retener a los alumnos

Ya hay planes formativos en la región, como el que desarrolla la Fundación Laboral de la Construcción. «Funciona bien, pero nos encontramos con el problema de retener en la región a los alumnos que formamos», indica el secretario general de CNC, que añade que hay un alto porcentaje de extranjeros que acceden a la formación. «Son personas que no tienen vinculación con Extremadura y cuando terminan la formación buscan su futuro profesional en otras ciudades», apostilla Sánchez.

Por otro lado, desde la patronal plantean la necesidad de buscar fórmulas para transmitir a la sociedad que la construcción es un sector «que ofrece un empleo estable», según Sánchez.