La teocracia Disney Alejandro Pachón El Vaticano, la Meca y Jerusalén son ermitas de pueblo al lado de su parques temáticos, auténticos templos de peregrinación ALEJANDRO PACHÓN Viernes, 12 abril 2019, 10:36

Pregunté al portero del cine si creía que los niños que entraban en la peli de Tim Burton habrían visto el Dumbo original y me contestó: «Ni ellos, ni los padres que los acompañan». Evidentemente el portero sí conoce al Disney clásico y, aún más, al público.

Disney es la aliada y referente de las religiones mayoritarias desde el siglo pasado. Sus mensajes aparecen juntos y revueltos sin problemas y sin ofender a nadie, aunque 'Aladín' enfadó un poco a los musulmanes. El origen de la marca es infernal y traumatizante, como debe ser el Génesis de cualquier mitología: secuencias aterradoras como la muerte de la madre de Bambi, el descenso al infierno de Pinocho y las visiones lisérgicas del primitivo Dumbo en las imágenes ideadas por Dalí. Era el Disney del Antiguo Testamento que, al igual que el Jehová de Cecil B. de Mille, formaba parte de nuestro imaginario infantil y nuestros valores.

La religión Disney ha crecido de forma galáctica. Tras su salida del Hades en los años 60, un montón de batacazos industriales la hizo emerger del magma primigenio y convertirse en dueña hasta del sueldo que cobra mi amigo el portero del cine. Es el Olimpo de todas las mitologías: la Marvel, la Star Wars , la suya propia y muchas más. El Vaticano, la Meca y Jerusalén son ermitas de pueblo al lado de sus parques temáticos, auténticos templos de peregrinación, ya sean Warner, Fox o Disneyland. Un arte neobarroco en el que el número de dioses y héroes crece y se alimenta de sus propios mártires -la pasión y muerte de Lobezno es significativa-, de productos de otras décadas, de valores sociales que ellos mismos crean y de consumidores, familias, tribus y naciones sin otra opción ni criterio.

Actualizan su propia tradición antropomórfica, tomada de los egipcios y otras teocracias, y proponen la paulatina animalización de los humanos. Las niñas llevan diademas con orejas y cuernos de unicornio, algunas se hacen moños que recuerdan a Mickey y los niños se disfrazan de Hulk que, a fin de cuentas, es un bestia.

Dumbo ya no se emborracha y en la nueva versión se sublima algo tan controvertido como el circo tradicional, en vías de extinción. Por supuesto que los animales no deben ser enjaulados ni maltratados, pero cuando niños era lo que más nos gustaba de la 'velá': los leones del circo y el domador del látigo. Entonces no había mascotas, sino perros callejeros a los que apedreaban y galgos con un palo al cuello. Ahora el tormento consiste en tener animales encerrados en un pequeño apartamento y sacarlos, si acaso, un ratito.

Cuando Angelito, Jaime y yo formábamos una pacífica jauría y tras algún prolongado silencio en la barra del Hogar Cacereño, empezábamos a ronronear, ladrar y aullar, Angelito daba fin a la conversación canina con el grito «¡Poder perruno!». Hanna y Barbera aún resistían frente a la teocracia Disney. Alguna vez vimos elefantes rosas.