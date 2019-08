Tener tiempo

Una noche entré en el baño y al salir, cuando me disponía a abrir el pestillo, sentí un terror intenso. De repente, habían pasado por mi mente eones en lugar de segundos y pude imaginar que, al otro lado de la puerta, me esperaba un desierto interminable, que mis amigos habrían desaparecido hacía siglos y con ellos, la mayoría de formas de vida sobre la Tierra, que estaba sola y no existía el tiempo. Abrí. Otra vez, estuve caminado durante meses debajo del agua, así de lento, de costoso. Una hora eran cuarenta. El tiempo se había multiplicado por cuarenta y se enredaba. Era muy penoso el tiempo. Como andar en un barrizal sin fin. Un segundo es igual a 9.192.631.770 períodos de radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles del estado fundamental del isótopo 133 del átomo de Cesio. Se producen desfases. El tiempo astronómico, o sea, el día solar medio dependiente de la rotación de la Tierra, es más inestable que este tiempo atómico. Hay que hacer ajustes. Un reloj está calibrado para contar 9.192.631.770 vibraciones de un átomo y luego hacer «tic». Es de lo más misterioso. ¿Cómo pasa, exactamente, dentro de nosotros?

El Cesio es plateado y tan blando que se puede untar como mantequilla; si se sumerge en agua crepita violentamente y se fragmenta. Ahora, que estoy de vacaciones, voy a tener más tiempo. Voy a ordenarlo secuencialmente estableciendo un pasado, un futuro y un tercer conjunto de eventos ni pasados ni futuros respecto a otro. Simultáneos o no. Causales. Que varíe según el observador. Pero estaré más descansada. Dormiré mucho más. El mejor reloj es el NPL-CsF2, con una precisión medida de 2,6×10−16, o lo que es igual, un segundo en 138 millones de años. ¿Podríamos no medirlo? ¿El tiempo, digo? ¿Y seguiría transcurriendo? Nos morimos, y eso es el tiempo.

No sé si cada átomo, cada célula que va envejeciendo, contiene de algún modo la consciencia del tiempo que pasa. De su finitud. Las mitocondrias, esas bacterias arcaicas. Si tienen un registro. Las mitocondrias son de lo más misteriosas. Si una nave espacial viaja a 7.000 kilómetros por segundo, la velocidad de rotación de la Tierra, alrededor de ella, ¿qué mediría el reloj de la astronauta? ¿Envejecería? ¿Es eso la eternidad? ¿Hasta cuándo dura la eternidad? Desde otro punto de vista: nave, astronauta y Tierra, viajarían juntas a 28 kilómetros por segundo alrededor del Sol. Y así, eternamente. Podré leer más libros, más despacio. Nadar. Soy feliz cuando todo ocurre lento. Pero entonces, el tiempo pasa deprisa.

La entropía del universo tiene un único sentido, es creciente. Es la flecha del tiempo que parte del Big Band. Energía no utilizable para realizar trabajo. Que se pierde. Se gana. O se transforma. Incontrolablemente. Mirar el Mar. Sentir el Sol, cómo va pasando el día medio sobre nuestra piel. Con todos los átomos. Del griego κλέπτειν: robar, y ὕδωρ: agua, una clepsidra señala el fin del tiempo asignado a los oradores.