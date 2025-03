Tener un novio en Jalisco

Siempre me sorprendió que mis alumnas de la ESO tuvieran novios mexicanos. Bueno, en realidad no eran novios, sino enamorados virtuales, admiradores de chat y ... Twenty. De eso hace ya algunos años, quizás 20. Sucedió cuando a los institutos llegaron los ordenadores. Se colocaban en los pupitres y ellas dedicaban la mañana a chatear con jovencitos mexicanos. ¿Por qué sus 'novios' eran de México? Pues porque a las nueve de la mañana, mientras las muchachas de la ESO estaban en clase, los muchachos de Chihuahua, Guanajuato o Monterrey estaban en sus casas, chateando de madrugada.

Lógicamente, los profesores perseguíamos aquellas relaciones trasatlánticas que distraían al alumnado. Incluso se capaban los ordenadores para que no pudieran establecerse conexiones ni contactos más allá de los educativos y pedagógicos. Pero daba lo mismo. No sé cómo se las arreglaban para seguir recibiendo mensajes encendidos inspirados en corridos, rancheras y mariachis. Y es que, en el aula, el alumno va siempre por delante del profe en cuanto tenga que ver con la tecnología, la transgresión y la trampa.

Mi alumnado, ya fueran adolescentes de instituto, ya fueran jóvenes o maduros estudiantes de Arte Dramático, siempre supo navegar por Google y encontrar información para sus trabajos con más destreza que yo. Ahora controlan, mucho antes y mejor que los docentes, todo lo concerniente a la inteligencia artificial, siempre, claro está, que sea útil para facilitarles los 'deberes'. Y, además, te vacilan. Recuerdo cómo se reían de mí cuando yo les confesaba que pagaba religiosamente la suscripción de diez periódicos y ellos me demostraban cómo leerlos gratis mediante enrevesados trucos informáticos basados en el incógnito y en otras zarandajas y complicaciones que nunca aprendí.

La vida en las aulas es así: una lucha entre docente y discente en la que el escolar va tres cuerpos por delante del profesor, una pelea desigual entre nativos digitales y zopencos analógicos que debería equilibrarse a medida que lleguen a las aulas otros profes también nativos digitales. Pero no se equilibrará nunca porque los chicos descubrirán atajos y trucos que desbordarán cualquier vigilancia.

Ahora, llega la prohibición de utilizar los teléfonos móviles, que se extiende no solo al aula, sino también al recreo y, en suma, a todo el espacio del instituto o el colegio. No hace falta explicar la revolución que esto supone para unos adolescentes que han hecho del móvil su quinta extremidad. «¿Cómo vamos a sobrevivir sin el teléfono siete horas al día?», claman en las aulas. Y por muchos razonamientos que esgrima el adulto, ellos no lo entienden y se rebotan. En fin, primero se rebotan, luego lo asumen y, finalmente, empiezan a urdir estrategias para burlar la norma.

Se están ideando ya recovecos textiles y escondrijos de mochila para camuflar los teléfonos e introducirlos en el centro educativo como si fueran armas, drogas, alcohol o tabaco. Los profes asumen que, a partir de ya, deberán pasar sus guardias lectivas y de recreo vigilando los baños para impedir mensajes y llamadas. Si, antiguamente, de la letrinas salía humo prohibido de tabaco, ahora saldrán KB, MB y GB. Así es la vida escolar y así ha sido siempre.

Dicho esto, es evidente que el uso del móvil en el centro educativo se había convertido en un enemigo feroz de la enseñanza. Incluso su uso en casa está quebrando la comprensión lectora, la escritura lógica y la atención. Prohibirlo en el aula era la única manera de evitar la degradación, pero mucho me temo que brotarán los trucos y las trampas para seguir chateando con los mocitos de Jalisco.