Temperaturas al alza y lluvia en un fin de semana de comuniones y romerías

A. M. Jueves, 2 de mayo 2024, 10:08 | Actualizado 13:17h.

Tras jornadas desapacibles, con termómetros rozando los cero grados en algunos municipios durante la noche, este fin de semana de romerías, comuniones y del día de la madre se presenta en Extremadura con temperaturas más agradables; sobre todo el sábado, cuando las máximas llegarán a los 27 grados centígrados en algunos puntos de la región.

Este viernes los termómetros empiezan a recuperarse y ya pasarán la barrera de los veinte grados. Localidades como Badajoz o Cáceres experimentarán una importante variación térmica durante la jornada, con 5 y 6 grados centígrados de mínima durante la noche, respectivamente, y 23 de máxima en las horas centrales del día, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología.

Cáceres

Este ascenso de las temperaturas máximas será notable en algunos puntos de la región, con hasta siete grados más que este jueves en municipios como la capital cacereña. Allí, las temperaturas mínimas y máximas seguirán subiendo el sábado, hasta los 25 grados y cielos poco nubosos. Sin embargo, la situación cambiará el domingo, pues las precipitaciones volverán a hacer acto de presencia, según el pronóstico de la Aemet, y el mercurio caerá hasta los 21º.

Badajoz

En Badajoz, los termómetros alcanzarán el sábado los 27 grados, situándose la temperatura mínima en 8º. Durante la jornada del 4 de mayo no se prevén precipitaciones, pero sí podrían volver el domingo, cuando se celebra la romería de Bótoa. Para esa jornada, la Aemet pronostica que durante la noche haga menos frío que la jornada previa (13º) y que durante el día el mercurio no pase de los 24 grados. No se descarta lluvia.

La situación se prevé muy parecida en Mérida. En la capital se llegará a 22 grados este viernes, para subir a los 26 el sábado y volver a un descenso de las máximas el domingo (24º), con posibilidad de chubascos también el 5 de mayo.

Plasencia

En Plasencia, este viernes, los termómetros se moverán entre los 6 y los 21 de máxima. El sábado, al igual que el resto de la región, la capital del Jerte seguirá su ascenso térmico, hasta llegar a los 25 grados. Sin embargo, de cara al domingo, se prevé un aumento de la nubosidad y que vuelva a hacer acto de presencia la lluvia. La temperatura máxima en las horas centrales del día no pasará de los 23 grados de máxima.