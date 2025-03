«Hay temas que se ven mejor en una serie de televisión que en un debate a voces»

Netflix como plataforma, actores como Tristán Ulloa, José Coronado o Milena Smit y una historia de Javier Castillo, que hizo de 'La chica de nieve' ... uno de los libros más vendidos del confinamiento. El pacense Jesús Mesas, de 39 años, es quien ha cosido sobre el folio la miniserie de seis capítulos que se estrenó este viernes con él de jefe de guion. Hace cinco años empezó a ser conocido por sus participaciones en 'Águila Roja' o 'Estoy Vivo'. Con esta serie que se presentó el jueves en Málaga es ya uno de los guionistas consagrados del cada vez más competitivo mundo de las series de ficción.

– ¿Por qué ha sido en Málaga la presentación?

– El escritor de la novela es de Málaga y aunque la ubicación de la historia es en Nueva York la hemos rodado en Málaga. Tenía sentido devolvérselo a la ciudad y por eso hicimos allí la presentación.

–¿Los guionistas también estáis presentes en los rodajes o una vez entregáis el texto desaparecéis?

–Depende. En el cine está mucho más separado el guion del rodaje, pero en televisión estamos más presentes. Yo como guionista trato de estar en todo el proceso y eme gusta ver desde el rodaje hasta el montaje. No tengo voz ejecutiva, pero me gusta ver cómo crece todo desde lo que está escrito en el guion. Ahora he tenido siempre mucha comunicación con los directores, David Ulloa y Laura Alvea.

–¿Cómo surge este trabajo?

–En junio de 2021me llamó la productora Atípica Films porque tenía una adaptación de una novela para Netflix y quería contar conmigo, así que presenté un proyecto de adaptación. Le gustó a ellos y luego a Netflix, así que llamé a Javier Andrés para que colaborara conmigo en el guion.

–¿Después del éxito de 'Estoy Vivo' qué más trabajos ha realizado?

–Cuando terminé aquella serie en 2018 estuve en desarrollo de series en la productora Good Mood con Daniel Écija y hice de jefe de guion de la serie 'Deudas', que era la primera comedia que hacía Carmen Maura y se estrenó Atresplayer. Después empecé por mi cuenta con dos o tres capítulos de 'El Internado' para Globomedia y hasta que me han llamado para Atípica Films con 'La Chica de nieve'. Ahora estoy con mi primera serie como idea propia, que está muy verde, es solo un desarrollo, no sé siquiera si se va a producir.

–¿Cuál es el género, dónde se desarrolla?

– (ríe) Pues está todo en un estado muy germinal, pero es un 'thriller' ambientado en Badajoz, la ciudad donde nací y viví hasta los 25 años. Creo que se lo debía, pero está muy en el aire aún.

–¿Cómo guionista es inevitable estar muy pendiente del veredicto de la audiencia por si le encargan más temporadas o se va al paro un tiempo?

– En 'La Chica de nieve' se ponen los seis capítulos a la vez en 190 países y solo queda esperar su rendimiento en la plataforma. Cuando actualizan el ránking a las diez de la mañana y las tres de la tarde ves si tienes suerte y estás entre las series más vistas. Esta serie empieza y termina, no nos planteamos que continúe. Según el éxito, Netflix decide. En este caso las novelas de Javier Castillo son una saga en la que Miren es la protagonista. Nosotros de momento solo nos centramos en la primera, y aunque hay unas limitaciones sobre la novela escrita hemos tenido cierta libertad creativa por el hecho de cambiar la localización de Nueva York a Málaga. Ese cambio de cultura dio licencias para cambiar la personalidad de los personajes y sus biografías. A partir de ahí hemos construido arcos emocionales y tramas que se alejan de la novela, pero que mantienen la esencia de la obra de Javier Castillo, que se preocupa mucho por la psicología de los personajes. Es una historia de misterio y suspense donde el espectador se pasa todo el rato preguntando qué va a pasar después y quiere ver más.

Ampliar Jesús Mesas y su colaborador en el guion de 'La chica de nieve', Javier Andrés, en el estreno en Málaga el jueves pasado. Carlos Álvarez

–Usted ya ha visto la serie, ¿sufre mucho cuando el resultado no se parece por momentos a lo que plasmó en el guion?

–Al final el proceso del guion es orgánico. Nosotros ponemos la primera capa y después eso va creciendo. Lo toman directores, actores, montadores,... y entiendo que haya cambios, no me molesta. Trato de estar presente en todas las fases y que se mantenga una coherencia narrativa, pero los cambios los veo como crecimiento de la historia.

–¿Es capaz de desconectar de su profesión o se pasa las horas detectando posibles historias?

–En mi caso no tengo botón de apagado. Trabajo las 24 horas. El guionista Rafael Azcona decía que la mejor escuela de guion era el autobús que cogía de camino a casa. Para ser escritor, guionista o periodista tienes que aprender a observar cómo se comporta la gente, cómo habla. Somos casi mirones. No nos gusta llamar la atención sino estar en segundo término y a partir de ahí nutrirnos de historias porque casi todas están contadas, pero lo que hace que sean únicas son los personajes, que nacen de la gente que conoces.

–¿Ve material para buenas historias en los meses de confinamiento que pasamos en 2020?

–No sé si al público le apetece verla, pero sí sé que a mí no me apetecería escribirla. Tengo un recuerdo de tensión y creo que hubo bastante dolor. Necesitaría tiempo y perspectiva para saber bien lo que pasó. Desde un punto de vista dramático y del género del misterio y terror es buen caldo de cultivo, pero yo aún no me veo capaz de contar una historia en ese tiempo del confinamiento.

–Hace cinco años contaba usted en una entrevista que el ambiente político estaba muy crispado, por eso tenían éxito las series, porque la gente volvía a casa y quería desconectar. Lo primero ha ido a peor, ¿mejor para ustedes que hacen series?

–Sí, ahora hay más tensión. Al final la vida es política y siempre que escribes algo tenemos opiniones sobre todos los temas actuales y universales. En algunas producciones hay que dejarlos de lado, pero en otras es difícil no posicionarte. Si hace cinco años te decía que hay que sentarse delante de la tele y evitar la crispación, ahora la sociedad está muy polarizada y efervescente y todo es muy emocional, así que creo que la ficción te permite contar de una manera estructurada y racional ciertos problemas para que el espectador pueda poner perspectiva. Lo digo porque a veces vemos las cosas más claras en una historia que en medio de un debate a voces. Hoy en ficción hay temas que merece la pena que se traten. Nosotros en 'La chica de nieve' abordamos con cierta profundidad determinados tipos de violencia o un sistema de valores establecido en la sociedad.

–¿Qué última serie ha visto y ha resoplado de lo buena que le ha parecido?

–Es una de 2015, pero que ya va por su tercera temporada. Es inglesa, de la BBC, y se llama 'Happy Valley'. Me ha flipado por su conocimiento del alma humana y el tratamiento de los personajes.