Temas para escribir

Hay muchos lectores a los que no les interesa tanto lo que escribo cuanto el hecho de que lo haga todos los días. Es decir, no les atraen ni el contenido de los artículos, ni la mala o buena literatura ni los temas, lo que les sorprende es el truco, la prestidigitación, el secreto para escribir todos los días. Cuando me preguntan eso al final de las charlas en las casas de cultura o en los institutos, les digo que esa tarde, cuando estén en casa con los amigos o los parientes, saquen papel y bolígrafo y apunten la cantidad de temas que se van a suscitar en la conversación. Casi todos podrían inspirar un artículo.

Tengo una amiga que es capaz de pararse con diez personas en el trayecto de la plaza Mayor de Cáceres a Cánovas y desmenuzar con cada una un tema durante 15 minutos. El otro día, en 20 metros habló de los cuñados con una señora, de la importancia de la respiración con dos amigas y de cómo se desvela uno por las noches con otra persona. Iniciaba los temas, les daba la vuelta, los analizaba desde diversos ángulos, los relacionaba con diferentes personajes y teorías, ponía ejemplos prácticos, contaba anécdotas sobre un médico con insomnio, sobre un cuñado de chiste, sobre sus trucos para respirar despacio.

¡Eso sí que me parece maravilloso! Tres temas analizados de manera divertida y en profundidad en diez metros de calle. Eso y no escribir artículos a diario es lo que tiene mimbres para asombrar. Si hubiera grabado las tres conversaciones de mi amiga, habría podido darle forma para componer entretenidas columnas sobre cuñados, insomnios y respiraciones, pero no lo hice porque parece que las conversaciones callejeras no tienen profundidad suficiente para ser escritas, sin embargo, en ellas están las claves de la cotidianidad, las historias que merecen la pena.

La otra noche estuve en casa de mis padres con mi hermana, mi mujer y mi suegra, Llevé mojicones e hicimos chocolate. Empezamos a merendar a las ocho y acabamos a las once. A lo largo de esas tres horas, se fueron sucediendo temas variadísimos en los que el dato y la ocurrencia conformaban piezas susceptibles de convertirse en artículo de periódico.

Empezamos hablando del Fairy y de la cantidad que ha de echarse en el estropajo. Debatimos sobre si es mejor echarlo directamente del bote o de un dispensador. La conversación analizó la grasa y sus secretos, la historia local del jabón y el asperón y acabamos alabando un dispensador de cerámica y metal que habían comprado mis padres en Rosso por 1,50 euros.

Aquí surgió el segundo tema de artículo y conversación: Rosso, la tienda más popular de Cáceres, reinventándose frente a la competencia de los bazares chinos: ahora es 'sírvase usted mismo' y en Cáceres no se habla de otra cosa porque en estas fechas, no hay lugar como esa tienda para encontrar el regalo más inverosímil. Es más, conozco a madrileños muy sofisticados que, cuando vienen a Cáceres, pueden dejar para después la parte antigua y la gastronomía, pero en ir a Rosso no tardan ni un minuto.

De la tienda pasamos a los pisos de estudiantes. En el edificio donde viven mis padres hay varios y mi madre está escandalizada por el jaleo que se monta en esas viviendas durante la noche. Entre mojicón y mojicón, las conversaciones se sucedían, se entremezclaban, se enriquecían y hablábamos de las gentes que viven de las ayudas sociales, pero tienen perros con varios trajecitos, de mi primo policía, al que habían mandado de Oviedo a Madrid para que vigilara el Boca-Ríver, de los nuevos pasteles de Isa, la dulcería castiza de siempre, a saber: el morito y la quesada.

Preparamos la recogida de la aceituna, la cena de Nochebuena y debatimos sobre si es mejor el chocolate en polvo o en tabletas para hacer y de lo molesto que es caminar por las aceras de Cáceres entre bicicletas y patinetes. Hubo más temas y en todos se teorizaba, se ironizaba, se divagaba... Contenidos que pedían a gritos una columna periodística.