«Telegazpacho, ¿dígame?»

Los cacereños piden más pizzas y los pacenses, más hamburguesas y comida americana. La VII edición de 'Gastrómetro, estudio anual del sector de comida a domicilio en España' dibuja un panorama gastronómico cada vez más casero. El último restaurante en abrir en Cáceres, Sushilito, se incorporó a la aplicación Just Eat de comida a domicilio al mismo tiempo que abría sus puertas. Su chef, el venezolano Luis Fernando Cattivelli, con experiencia restauradora en Colombia, Chile y Miami, reconocía que, hoy en día, el sector de la comida a domicilio es el que más crece.

El primer establecimiento de restauración moderna que se estableció en España fue el Burger King de la calle Princesa de Madrid, al que siguió el primer McDonald's en 1981 en la Gran Vía madrileña. Aunque la explosión de este tipo de cocina no llega hasta el año 1994, cuando la economía española creció un 131% mientras que el sector de la restauración moderna crecía un 439%.

Los datos de 2018, según el estudio 'Gastrómetro', son espectaculares. El sector de la comida a domicilio aportó 2.400 millones de euros a la economía española. De ese montante, 600 millones fueron pedidos 'on line'. Pero el sector no se detiene y en 2020, se espera un crecimiento del mercado del 50% con respecto a 2018, según estima Patrik Bergareche, director general de Just Eat España. Los españoles, en conjunto, piden sobre todo comida china (el 16% del total de los pedidos de 2018). En segundo lugar, está la comida italiana con un 14%, seguida de la americana (12%) y la japonesa (10%).

El 'Gastrómetro' ha realizado, por primera vez, un análisis de las preferencias de los consumidores provincia por provincia. Es ahí donde se refleja la curiosa diferencia entre la provincia de Cáceres, donde predominan los pedidos de comida italiana, y la provincia de Badajoz, donde se prefiere pedir comida americana. En las provincias limítrofes, Salamanca, Toledo y Córdoba optan por las hamburguesas. En Ávila, prefieren la comida china. Huelva y Sevilla optan por las pizzas y Ciudad Real se desmarca, en esa provincia se pide, sobre todo, comida turca. Solo en Barcelona, Tarragona y Gran Canaria gana la comida japonesa y únicamente en cuatro provincias del norte de España se pide comida española por encima de las de otros países, a saber: Lugo, Cantabria, La Rioja y Navarra.

La restauración moderna, entendida esta como los establecimientos donde coexisten la comida para llevar, el servicio a domicilio y la comida en el local, supone ya el 0.51% del PIB español. Trabajan en este sector 190.000 personas en 8.000 establecimientos, que facturan en torno a 7.000 millones de euros.

Esto de pedir la comida con un telefonazo o un golpe de tecla es un hábito, sobre todo, de españoles de entre 25 y 35 años, de poder adquisitivo medio, cosmopolitas y viviendo en familia (39%) o en pareja (37%).

En cuanto al momento favorito para pedir comida, este suele coincidir con el momento en que los clientes disfrutan de una serie o de una película más que de un partido de fútbol. En ese sentido, la explosión de Netflix, Movistar, HBO o Amazon Prime Video ha supuesto un gran empuje para el sector. En 2017, ver series en una plataforma de pago era el quinto momento para pedir comida. En 2018, fue el primero. También aumentan los pedidos los días de lluvia.

¿Pero por dónde van las tendencias gastronómicas en el sector? ¿Qué pediremos en los próximos años? Ahora nos parece normal llamar y que nos traigan un kebab o unas gyozas para cenar, pero si nos hubieran propuesto esos platos hace 20 años, nos habrían dado un susto. Así que prepárense porque pronto empezarán a pedir pokes hawaianos: una base de arroz con diferentes vegetales y proteínas, añadido todo a gusto del consumidor.

La comida hawaiana a domicilio ha crecido en 2018 en España un 5.098%. No se queda atrás otra novedad: la cocina vegana, con un crecimiento del 131%. Le siguen en esta clasificación las comidas de tapas, de pollo, venezolana, mediterránea y gallega. ¿Para cuándo un 'Telegazpacho', un 'Migas King', un 'MacTortas' o un 'Ibéricos Hut'?).