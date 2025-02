Un teléfono en la madrugada

El sábado, a las siete de la mañana, sonó el teléfono móvil. A esa hora, solo podía ser un aviso de la central de alarmas, ... una tragedia o una equivocación. Hace unos años, me llamó una chica a las cinco de la mañana desde una discoteca preguntando por el Mosca y a los pocos días, llamó un caballero a las dos, en lo mejor del sueño, para darme este aviso: «Prepárate, churri, que voy para allá». Lo del Mosca me preocupó poco, pero que un caballero viniera para acá a las dos de la mañana sí que me inquietó, sobre todo porque yo no estaba preparado.

El caso es que manipulé el móvil y, durante años, lo tuve en silencio entre la medianoche y la hora del desayuno. Pero entonces surgió lo de la alarma. En cierta ocasión, saltó el detector de movimiento en el antiguo convento jesuita de San Jorge, donde trabajo, me llamaron, no sonó y se presentó por allí en chándal y pijama el vigilante de la empresa de alarmas, que, nada más acceder al edificio, se encontró con unos encapuchados haciendo fuegos rituales en el patio del convento, alrededor de un pozo. Estuvo a punto de huir despavorido, pero un servidor andaba por allí, lo descubrí a tiempo y le expliqué que eran los nazarenos del Cristo Negro, que estaban encendiendo las antorchas en aquel patio porque la procesión salía del antiguo conjunto jesuita de iglesia y convento por encontrarse la concatedral de Santa María en obras. El caso es que, desde el asunto del fuego ritual de los encapuchados, enciendo el teléfono por las noches y, afortunadamente, nadie me ha confundido de madrugada ni con su churri ni con el Mosca. Pero este sábado sonó a las siete y, muy asustado, fui a cogerlo. Cuando un móvil suena a las siete, los diez segundos que tardas desde tu cama hasta el cargador se hacen eternos y están tan llenos de incertidumbre y premoniciones que nunca olvidas ese rato angustioso. ¿Un loco desde una fiesta, unos encapuchados en el trabajo, una tragedia familiar? Lo cogí y solo era una complicación: la chica que cuida a mis padres los fines de semana estaba enferma y no podía atenderlos. Perfecto, nada grave, aunque eso suponía un zafarrancho de combate de aquí te espero. Las vidas de miles de extremeños, casi todos los 'baby boomers', dependen de las señoras y de algunos señores que atienden a sus padres. Los hijos acudimos a unas horas determinadas, pero ellas cargan con el grueso del trabajo y mi experiencia me dice que ocho de cada diez son latinoamericanas. Gracias a ellas, podemos salir de viaje, descansar el fin de semana, hacer deporte, leer o escribir. Pero si enferman, se produce una revolución familiar de poca gravedad, pero de mucho lío. Hay que anular citas, reorganizar el trabajo, dormir fuera de casa, eliminar el ocio y encajar los horarios de los hermanos. Pero claro, eso se puede hacer porque somos 'baby boomers': seis hermanos en mi caso, cuatro en el de mi mujer y así en tantas familias. ¿Qué será de mí con un solo hijo y qué será de mi hijo, que no me da un nieto ni sobornándolo? ¿Quién se encargará de cuidarnos? Debemos ir buscando ya una residencia digna, pero antes hay que solucionar la atención a nuestros padres y ahí aparecen las conseguidoras, normalmente nuestras hermanas, que no contentas con haber sido una generación sacrificada por llegar antes de la paridad, cargan con una ingente agenda de contactos de señoras que cuidan a padres. Hoy, para mi generación, lo verdaderamente valioso no es tener contactos en el mundo de la política, sino tener contactos en el mundo de la dependencia y un teléfono siempre encendido.

