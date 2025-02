El teléfono 016 contra el maltrato recibe 1.500 llamadas de la región en lo que va de año

Un total de 1.749 llamadas ha recibido el teléfono 016 desde Extremadura durante lo que ha transcurrido de 2024. De ellas, 1.459 han ... sido por violencia sufrida por la pareja o expareja; 87 por violencia sexual; 75 por violencia familiar y 38 por otras violencias.

Asimismo, el servicio Atenpro cuenta con 4.087 usuarias activas víctimas de violencia de género en Extremadura, de las que 467 –343 en la provincia de Badajoz y 124 en Cáceres– se han incorporado en lo que va de 2024.

Cabe recordar que Atenpro es el servicio telefónico de atención y protección para víctimas de la violencia contra las mujeres y para su gestión, el Ministerio de Igualdad, titular del mismo, suscribe con carácter anual, un convenio de colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp).

Estos datos fueron dados a conocer ayer por la secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera, en la presentación la campaña y los actos con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Añadió que según datos del CGPJ, Extremadura actualmente cuenta con una tasa de 14,3 víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres.

Por otro lado, en el primer trimestre se presentaron en Extremadura 16 denuncias directamente por las víctimas, un número que bajó a 10 en el segundo. Los familiares también presentaron seis denuncias en el primer trimestre y nueve en el segundo.

Mientras, de enero a junio se presentaron 110 partes de lesiones que se hayan remitido a los juzgados y tribunales.

Respecto a las órdenes de protección, en el segundo trimestre de 2024 los tribunales incoaron un total de 204, de las que se adoptaron de forma positiva 145.

Ara Sánchez precisó que, aunque se hayan adoptado 145 órdenes, no significa que no se hayan estimado el resto, sino que puede ser que se haya dictado una sentencia de conformidad o condenatoria y, entonces, ya no se adopta la orden de protección. «Es una medida cautelar y la sentencia impone ya la pena», aseveró

En su intervención, Sánchez dio a conocer los actos que se celebrarán en Extremadura en el marco de la campaña con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre bajo el lema 'Alza la voz para que se las escuche a ellas'.

«Con este lema se pretende incidir en la importancia de que todas y todos seamos partícipes de esta lucha y que nuestras voces y las de las víctimas hagan reaccionar a la sociedad para frenar este grave problema que, lejos de debilitarse, sigue creciendo día a día», puso en valor.

En este sentido, consideró fundamental que todas las personas se sientan parte de la solución y que entiendan que tienen un papel muy importante en la lucha contra esta lacra, ya que solo desde el «convencimiento unánime de la sociedad» se podrá enfrentar con la «suficiente fortaleza a las violencias contra las mujeres».

Entre los actos, destaca el acto institucional, que tendrá lugar el próximo 25 de noviembre a las 11,00 horas, además de jornadas, congresos, rutas o proyecciones.

La Junta y la Asamblea organizarán de forma conjunta el acto institucional «como símbolo de unidad» contra la violencia de género y en el que los grupos parlamentarios leerán un manifiesto de repulsa. Cronológicamente, las actividades darán comienzo hoy, con la inauguración del III Congreso de Violencia Sexual de Extremadura en el CCMI Jesús Usón de Cáceres.