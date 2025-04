Una tejedora con mucha historia entre manos

JAVIER SÁNCHEZ Martes, 9 de agosto 2022 | Actualizado 16/09/2022 10:03h. Comenta Compartir

Ya estaban jubilados cuando Guadalupe Costa los adquirió, uno de ellos en la sierra y otro en uno de los pueblos de la comarca trujillana, si no recuerda mal. «Estaban en las cuadras, ya deshechos», y con maderas picadas, apunta. No tiene dudas de que pueden tener más de 200 años de antigüedad. «Era lo que utilizaban las abuelas para hacer las telas de hilo de las sábanas de las camas, las mantas, prendas para los hombres para el campo. Todo lo hacían ahí». Con esta artesana tejedora de la localidad de Madroñera llevan algo más de 40 años sacándolos provecho.

Se refiere a dos antiquísimos telares, con todos sus componentes de madera, que presiden una de las salas de su casa. Desde que los tiene en su poder, «siempre han estado en funcionamiento. Ahora ya tienen menos actividad», reconoce. Uno de ellos le costó 5.000 pesetas y otro, algo más caro, rondó las 10.00 pesetas. Apunta que en esos años había que tejer mucho para conseguir ese dinero.

Guadalupe aprendió de niña a utilizar estos telares. La enseñó una vecina de la localidad. «Lo que no hice en ese momento es aprender a urdir, para hacer los hilos», que es una actividad necesaria para que pueda funcionar el telar. Al final, puedo aprender de su hermana y desde ese momento no ha parado la actividad, que es toda manual.

Explica que el telar está compuesto, principalmente, de palos, además de los hilos y el peine por donde pasan esos hilos, entre otros importantes componentes. A partir de ahí, utiliza una serie de técnicas y movimientos con los diferentes componentes para conseguir, casi por arte de magia, la prenda deseada. Incluso, con las oportunas y claras explicaciones, cuesta imaginar que se hayan hecho en estos telares auténticas obras de arte. Esta artesana reconoce que es un proceso laborioso.

A lo largo de estas cuatro décadas, ha tejido mantas de trapo, cojines, alforjas, alfombras, además de numerosas polleras, entre otras muchas prendas con dibujos, algunas de ellas, muy llamativos. Para ello, ha utilizado los dos telares, cuyo acceso es por abajo, ya que no se puede hacer de otra forma, por falta de espacio. Algunas se las encargaban y otras las hacía para tenerlas. El tiempo ha sido un elemento importante en este proceso. Ejemplo de ello es la elaboración de una pollera. Esta artesana tejedora necesita emplear un mes para tenerla terminada. «Eso yo, que sé tejer, si meto a una persona, se puede tirar dos o tres meses», No obstante, matiza que no solo es hacer la tela, con más o menos labor, sino que también hay que coserla, al igual, por ejemplo, que una manta.

Recuerda que antes había muchos telares, tanto en Madroñera, como en otros lugares de la comarca. Sin embargo, poco a poco se han ido dejando, perdiendo y desapareciendo. «En esta zona, creo que yo soy la única que lo tengo activo». Aunque han pasado los años, considera que su mejor mantenimiento es, precisamente, tenerlos montados y utilizarlos, como es su caso. Una de sus últimas elaboraciones ha sido una pollera. Todavía tenía que coserla, cuando recibió la visita del Diario HOY. También tenía empezada una manta de trapo.

Con el tiempo, la demanda de este tipo de prendas ha ido disminuyendo. Así lo reconoce esta artesana, que antes tenía muchos más pedidos. Además, remarca que uno de los problemas es que esta artesanía no se valora en relación a las horas que se emplean para hacer un trabajo. Y si se valora su belleza, en muchas ocasiones no se adquieren.

Igualmente, apunta que ahora se hacen cosas de manera industrial que pueden atraer al público. Eso sí, tiene claro que esas prendas nunca se podrán parecer a las suyas. «Las mantas de trapo de los chinos no tienen nada que ver con las mías», sostiene con cierta ironía. El inconveniente- incide Guadalupe- es que puede tardar tres o cuatro días en hacer una. Después, la tiene que rematar y ponerla bonita. De forma industrial, se obtiene en un espacio de tiempo muy corto, recalca. «Hay que aceptar que la vida va cambiando».

Aunque sus hijas siempre han reconocido la importante labor de su madre, nunca han aprendido a utilizar estos complicados telares que siguen siendo historia vida de Madroñera.

