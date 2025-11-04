Los técnicos sanitarios del SES alertan de pruebas sin hacer por su huelga

Los técnicos superiores sanitarios (TSS) se han puesto de huelga contra el Ministerio de Sanidad cuatro días para reivindicar mejoras laborales. Empezaron el pasado ... jueves y, este martes, 4 de noviembre, han finalizado un paro en todos los hospitales del país que también ha tenido seguimiento en Extremadura. Laboratorios vacíos en el SES y, como consecuencia, estos profesionales advierten de que "hay pruebas diagnósticas que se han suspendido y análisis que, aunque se han realizado en los centros de salud, no se han analizado, se echarán a perder".

«No podemos dar un número exacto, pero centenares de pruebas en Extremadura se han visto afectadas. Por tanto habrá pacientes que deberán volver a sus consultorios para repetir análisis, pues al ser muestras biológicas, como un hemograma, debe hacerse en un periodo corto de tiempo. Si no se analizan en el día se pueden echar a perder», explica Pura Rodríguez, presidenta del Colegio de Técnicos de Laboratorio Clínico y Biomédico de Extremadura y también integrante del comité estatal de huelga de técnicos superiores sanitarios.

«Casi todo lo que hace un técnico superior no se ha realizando y eso es lo que sirve para el diagnóstico. Hablamos de rayos X, TAC, resonancias magnéticas, citologías, análisis microbiológicos, genéticos, inmunológicos, hemogramas o PCR, así como los análisis, que aunque se han hecho, muchos llegan al hospital pero el técnico que lo tiene que analizar ha estado de huelga», detalla Rodríguez, que trabaja en el servicio de Microbiología del Universitario de Badajoz y apunta que «la huelga entre los profesionales ha sido muy secundada, con una media de seguimiento entre todos los hospitales del 80%".

Según la Consejería de Salud, el paro convocado por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETESS) contra el Ministerio de Sanidad, ha sido menor, con un 16,75% el pasado 30 de octubre, un 21,30% el día 31 y un 27,57% el lunes, 3 de noviembre. El dato de este martes aún no está cerrado pues la huelga dura hasta las doce de la noche del día 4.

Por el momento el SES no ha informado de una estimación de pruebas que se han paralizado. Eso sí, las de carácter urgente, como las oncológicas, por ejemplo, han estado garantizadas por los servicios mínimos que publicó la Junta en el DOE. En estos cuatro días ha sido obligatorio que hubiera al menos los mismos profesionales que un día festivo.

Manifestación

Precisamente, el lunes, una representación de 70 trabajadores extremeños estuvieron en la manifestación que tuvo lugar en Madrid. Partió a las 12.00 horas desde el Ministerio de Hacienda y pasó por el de Educación, ambos en la calle Alcalá, hasta llegar al de Sanidad en el Paseo del Prado.

El objetivo de la movilización, según los convocantes, es exigir «un Estatuto Marco que respete a los técnicos superiores sanitarios» y la homologación de sus estudios con el Espacio Europeo de Educación Superior.

«Ahora mismo, en España tenemos un título de Formación Profesional superior, mientras que en el resto de Europa hay un grado universitario para ejercer esta profesión. Eso nos impide salir a trabajar al extranjero», lamenta Rodríguez, que apunta a que las funciones que realizan «son muy especializadas y un médico adjunto se fía al cien por cien de los resultados» que ofrecen. Sin embargo, critican que solo les forman con 2.000 horas de estudio. «No es suficiente, aunque obviamente estamos muy preparados porque realizamos formaciones adicionales sobre todo para estar al día en el ámbito tecnológico, que cambia constantemente».

Y todo eso se traduce en peores condiciones laborales que sus compañeros europeos. «Hacemos lo mismo pero cobramos como técnicos de FP y no como un graduados universitarios», insiste Rodríguez para explicar un demanda con más de 25 años de historia.

Por ese motivo, además de a los ministerios de Sanidad y Educación, los TSS dirigen su huelga también contra la cartera de Hacienda, pues la consideran responsable de que «sigan trabajando por menos dinero del que le corresponde", pues deberían estar cobrando como grupo B desde 2008.

Indican que hace 23 años que el Estatuto Marco, el mismo por el que también han hecho huelga los médicos de todo el país, no se actualiza y, ahora que va a haber cambios en este documento que es la base de las condiciones de estos profesionales, no se están recogiendo sus reivindicaciones.

Asimismo, piden el fin del intrusismo laboral, compromiso que, según ellos, el Gobierno, los ministerios y también las comunidades autónomas han incumplido. «Tenemos muchos casos en Extremadura. Hay más de 40 plazas de técnicos en el SES ocupadas por enfermeros», lamenta Rodríguez, que insiste en que seguirán con las reivindicaciones. «No descartamos una huelga indefinida y muchas más acciones», concluye.