HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 4 de noviembre, en Extremadura?
Técnicos superiores sanitarios extremeños durante la manifestación celebrada en Madrid el pasado lunes. Hoy

Los técnicos sanitarios del SES alertan de pruebas sin hacer por su huelga

Este martes ha sido la última jornada de cuatro días de paro contra el Ministerio de Sanidad y hay pacientes que tendrán que hacerse análisis de nuevo, según los convocantes

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:41

Comenta

Los técnicos superiores sanitarios (TSS) se han puesto de huelga contra el Ministerio de Sanidad cuatro días para reivindicar mejoras laborales. Empezaron el pasado ... jueves y, este martes, 4 de noviembre, han finalizado un paro en todos los hospitales del país que también ha tenido seguimiento en Extremadura. Laboratorios vacíos en el SES y, como consecuencia, estos profesionales advierten de que "hay pruebas diagnósticas que se han suspendido y análisis que, aunque se han realizado en los centros de salud, no se han analizado, se echarán a perder".

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana
  2. 2 Tensión entre manifestantes contra Abascal y seguidores de Vox en el primer acto de precampaña en Extremadura
  3. 3

    Un juzgado investiga la desaparición de fentanilo en el Hospital Materno de Badajoz
  4. 4 Raúl González, elegido candidato a las autonómicas del 21-D por Juntos por Extremadura
  5. 5 Cinco heridos en un choque en cadena entre un camión y tres coches en la Ronda Norte de Cáceres
  6. 6 Este es el pueblo de Extremadura candidato a ser iluminado por Ferrero Rocher esta Navidad
  7. 7 Abascal arremete contra el PP en Extremadura: «Guardiola quiere pactar con todos menos con Vox»
  8. 8 Sanguijuelas del Guadiana y Guillermo Gracia inundan La Revuelta de acento y talento extremeño
  9. 9

    Una defensa asegura que Gallardo «se comía a besos a Susana Díaz» cuando contrató al hermano de Pedro Sánchez
  10. 10 Una enorme bola de luz ilumina de verde el cielo de Extremadura: los expertos explican qué fue realmente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los técnicos sanitarios del SES alertan de pruebas sin hacer por su huelga

Los técnicos sanitarios del SES alertan de pruebas sin hacer por su huelga