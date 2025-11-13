Los técnicos sanitarios mantienen sus protestas: se concentran ante los hospitales del SES contra el Ministerio Tras la huelga de cuatro días que dejó pruebas y análisis de sangre sin hacer en Extremadura, siguen las reivindicaciones para lograr mejoras laborales

Álvaro Rubio Cáceres Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:03

Los técnicos superiores sanitarios de Extremadura siguen en la lucha. Tras cuatro días de huelga contra el Ministerio de Sanidad para lograr mejoras laborales, este jueves se han concentrado a las puertas de los hospitales del SES.

Han vuelto a parar porque continúan reivindicando la homologación de sus estudios con los del resto de Europa, que la formación no se imparta en un ciclo superior de FP sino en un grado universitario y que se haga efectiva la reclasificación en el grupo B con su correspondiente retribución.

La concentración se ha repartido por distintos hospitales del país en la misma jornada que este colectivo profesional se ha reunido con la ministra de Sanidad, Mónica García. Ya avanzaron que no iban a parar con las reivindicaciones e incluso amenazaron con una huelga indefinida si no llegan a acuerdos. Tras el encuentro, el Ministerio se ha comprometido a recoger en el Estatuto Marco sus reivindicaciones en materia laboral, así como a trabajar en la creación del grado universitario, y les enviará un borrador del texto actualizado «en cuatro o cinco días». El colectivo se mantiene alerta.

Hay que recordar que el reciente paro del 30 de octubre al 4 de noviembre protagonizado por los técnicos superiores sanitarios tuvo un seguimiento, según la Consejería de Salud, del 27,57% el lunes, 3 de noviembre, la jornada con más profesionales en huelga, aunque los convocantes indicaron que fue secundado por el 80%.

Ante eso, los técnicos advirtieron de que hubo «pruebas diagnósticas que se suspendieron y análisis que, aunque se realizaron en los centros de salud, no se analizaron y se echaron a perder».

Ampliar Técnicos sanitarios a las puertas del hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Hoy

Como consecuencia, ya ha habido pacientes que han sido avisados por el SES de que tienen que repetirse análisis de sangre porque ningún profesional los ha analizado para obtener los resultados.

A extremeños que se hicieron análisis durante la huelga de técnicos superiores sanitarios ya les avisaron en sus correspondientes centros de salud y consultorios de que eso podría suceder.

Y es que algunas de las pruebas, al ser muestras biológicas, se pueden echar a perder si no se analizan en un corto periodo de tiempo, según explicó a HOY Pura Rodríguez, presidenta del Colegio de Técnicos de Laboratorio Clínico y Biomédico de Extremadura y también integrante del comité estatal de huelga de técnicos superiores sanitarios.

Estos profesionales se encargan de realizar pruebas como TAC, resonancias magnéticas, citologías, análisis microbiológicos, genéticos, inmunológicos, hemogramas o PCR, entre otras.

