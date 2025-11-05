HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hospital de Mérida. Hoy

Los técnicos sanitarios llevan a la justicia los servicios mínimos de la huelga decretados en Mérida

Han protagonizado cuatro jornadas de paro contra el Ministerio de Sanidad y aseguran que «se ha obligado a trabajar casi como un día normal a los alrededor de 30 técnicos del hospital emeritense»

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:36

Comenta

Los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) han protagonizado una huelga a nivel nacional de cuatro días contra el Ministerio de Sanidad para denunciar la falta de respuesta ante sus reivindicaciones. Reclaman un mayor reconocimiento profesional, laboral y retributivo y, en Extremadura, denuncian que «el área de salud de Mérida no ha respetado los servicios mínimos».

Pura Rodríguez, presidenta del Colegio de Técnicos de Laboratorio Clínico y Biomédico de Extremadura, ha afirmado que el gerente del área de salud de Mérida, Jesús Gallo, ha impuesto unos servicios mínimos «máximos» para la huelga que desarrolla por este colectivo. En la práctica, dice Rodríguez,« se ha obligado a trabajar casi como un día normal a los alrededor de 30 técnicos existentes en el hospital emeritense», por lo que ha denunciado esta medida ante los tribunales.

Señala, por cierto, que es el único gerente del SES en sus áreas sanitarias que ha hecho una «interpretación» tan restrictiva de los servicios por la huelga. «No lo entendemos. Dice que su interpretación es esa y que no cambia lo que ha decidido. Se lo hemos trasladado al gerente del SES, Jesús Vilés. Como no hemos tenido respuesta ni se han cambiado esos servicios mínimos abusivos lo hemos denunciado», expresa Rodríguez.

«No se nos puede vulnerar de esta forma tan flagrante un derecho fundamental para cualquier trabajador como es el derecho de huelga», sentencia la presidenta del Colegio de Técnicos de Laboratorio Clínico y Biomédico de Extremadura.

Aparte de los servicios mínimos «abusivos», dice que el gerente del área de Mérida ha dado orden de que los técnicos que están en servicios mínimos tiene que procesar «todas las muestras, cuando en el pacto de mínimos publicado en el DOE se especifica explícitamente que la actividad será la que corresponde a un festivo, o sea, la urgente».

HOY se ha dirigido a la Consejería de Salud para tener su respuesta a esta denuncia pero por el momento no ha recibido respuesta.

Seguimiento del paro

Según Rodríguez, la huelga entre los profesionales ha tenido una media de seguimiento entre todos los hospitales del 80%. Para la Consejería de Salud, el paro convocado por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios contra el Ministerio de Sanidad, ha sido de un 16,75% el pasado 30 de octubre, un 21,30% el día 31 y un 27,57% el lunes, 3 de noviembre. El dato de este martes aún no está cerrado pues la huelga dura hasta las doce de la noche del día 4.

El colectivo, que agrupa a profesionales de laboratorio, radiodiagnóstico y anatomía patológica, entre otros servicios, reclama al Gobierno central el cumplimiento de sus compromisos y la equiparación académica con el resto de Europa.

«En España tenemos un título de Formación Profesional superior, mientras que en el resto de Europa hay un grado universitario para ejercer esta profesión. Eso nos impide salir a trabajar al extranjero», lamenta Rodríguez. «Hacemos lo mismo pero cobramos como técnicos de FP y no como un graduados universitarios», insiste Rodríguez para explicar un demanda con más de 25 años de historia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana
  2. 2 Un juzgado investiga la desaparición de fentanilo en el Hospital Materno de Badajoz
  3. 3 Cinco heridos en un choque en cadena entre un camión y tres coches en la Ronda Norte de Cáceres
  4. 4

    Una defensa asegura que Gallardo «se comía a besos a Susana Díaz» cuando contrató al hermano de Pedro Sánchez
  5. 5 Ricardo Leal, el empresario más rico de Extremadura, cae un puesto en la lista Forbes pese a aumentar su fortuna
  6. 6 Sanguijuelas del Guadiana y Guillermo Gracia inundan La Revuelta de acento y talento extremeño
  7. 7 Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García
  8. 8

    5.500 aspirantes para las 82 viviendas de protección oficial que se sortean este miércoles en Badajoz
  9. 9

    La jueza Biedma cierra su etapa en el caso Azagra y remite la causa a la Audiencia para el juicio
  10. 10 La Aemet amplía el aviso por lluvias y tormentas a toda Extremadura este miércoles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los técnicos sanitarios llevan a la justicia los servicios mínimos de la huelga decretados en Mérida

Los técnicos sanitarios llevan a la justicia los servicios mínimos de la huelga decretados en Mérida