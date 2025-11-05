Los técnicos sanitarios llevan a la justicia los servicios mínimos de la huelga decretados en Mérida Han protagonizado cuatro jornadas de paro contra el Ministerio de Sanidad y aseguran que «se ha obligado a trabajar casi como un día normal a los alrededor de 30 técnicos del hospital emeritense»

Los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) han protagonizado una huelga a nivel nacional de cuatro días contra el Ministerio de Sanidad para denunciar la falta de respuesta ante sus reivindicaciones. Reclaman un mayor reconocimiento profesional, laboral y retributivo y, en Extremadura, denuncian que «el área de salud de Mérida no ha respetado los servicios mínimos».

Pura Rodríguez, presidenta del Colegio de Técnicos de Laboratorio Clínico y Biomédico de Extremadura, ha afirmado que el gerente del área de salud de Mérida, Jesús Gallo, ha impuesto unos servicios mínimos «máximos» para la huelga que desarrolla por este colectivo. En la práctica, dice Rodríguez,« se ha obligado a trabajar casi como un día normal a los alrededor de 30 técnicos existentes en el hospital emeritense», por lo que ha denunciado esta medida ante los tribunales.

Señala, por cierto, que es el único gerente del SES en sus áreas sanitarias que ha hecho una «interpretación» tan restrictiva de los servicios por la huelga. «No lo entendemos. Dice que su interpretación es esa y que no cambia lo que ha decidido. Se lo hemos trasladado al gerente del SES, Jesús Vilés. Como no hemos tenido respuesta ni se han cambiado esos servicios mínimos abusivos lo hemos denunciado», expresa Rodríguez.

«No se nos puede vulnerar de esta forma tan flagrante un derecho fundamental para cualquier trabajador como es el derecho de huelga», sentencia la presidenta del Colegio de Técnicos de Laboratorio Clínico y Biomédico de Extremadura.

Aparte de los servicios mínimos «abusivos», dice que el gerente del área de Mérida ha dado orden de que los técnicos que están en servicios mínimos tiene que procesar «todas las muestras, cuando en el pacto de mínimos publicado en el DOE se especifica explícitamente que la actividad será la que corresponde a un festivo, o sea, la urgente».

HOY se ha dirigido a la Consejería de Salud para tener su respuesta a esta denuncia pero por el momento no ha recibido respuesta.

Seguimiento del paro

Según Rodríguez, la huelga entre los profesionales ha tenido una media de seguimiento entre todos los hospitales del 80%. Para la Consejería de Salud, el paro convocado por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios contra el Ministerio de Sanidad, ha sido de un 16,75% el pasado 30 de octubre, un 21,30% el día 31 y un 27,57% el lunes, 3 de noviembre. El dato de este martes aún no está cerrado pues la huelga dura hasta las doce de la noche del día 4.

El colectivo, que agrupa a profesionales de laboratorio, radiodiagnóstico y anatomía patológica, entre otros servicios, reclama al Gobierno central el cumplimiento de sus compromisos y la equiparación académica con el resto de Europa.

«En España tenemos un título de Formación Profesional superior, mientras que en el resto de Europa hay un grado universitario para ejercer esta profesión. Eso nos impide salir a trabajar al extranjero», lamenta Rodríguez. «Hacemos lo mismo pero cobramos como técnicos de FP y no como un graduados universitarios», insiste Rodríguez para explicar un demanda con más de 25 años de historia.