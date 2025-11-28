HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Paro de TCAE esta mañana en la residencia Asistida de Cáceres. HOY

El seguimiento de la huelga nacional de técnicos de cuidados no llega el 1% en el SES

El paro convocado en el conjunto del país es para exigir al Gobierno que les reconozca su formación

A. B. Hernández

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:54

Los Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) que trabajan en Extremadura tanto en el SES como en el Sepad estaban llamados a la huelga ... nacional convocada para este colectivo para reclamar que se les pague como técnicos y no como auxiliares, que se les encuadre en la categoría laboral como tales y que los sueldos que reciben se adecúen a ello. Sin embargo, su repercusión ha sido mínima en la región. Según los datos de la Consejería de Salud, han sido 8 los trabajadores que se han sumado a la huelga de un total de 1.301 TCAE, «lo que supone un 0'74%».

