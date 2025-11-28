El seguimiento de la huelga nacional de técnicos de cuidados no llega el 1% en el SES

Los Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) que trabajan en Extremadura tanto en el SES como en el Sepad estaban llamados a la huelga ... nacional convocada para este colectivo para reclamar que se les pague como técnicos y no como auxiliares, que se les encuadre en la categoría laboral como tales y que los sueldos que reciben se adecúen a ello. Sin embargo, su repercusión ha sido mínima en la región. Según los datos de la Consejería de Salud, han sido 8 los trabajadores que se han sumado a la huelga de un total de 1.301 TCAE, «lo que supone un 0'74%».

En cuanto a la situación de estos profesionales, el sindicato USO expone que ingresarían al año más de 2.000 euros más si se llevara a cabo la subida de grupo que reclaman «y a la que tienen derecho», dice Luis Manuel Gil, coordinador autonómico de esta central. «Porque el título que se les exige para trabajar es el de técnico, pero se les abona como si fueran graduados en ESO», concreta.

Para reclamar el paso del grupo C2 al C1, en el caso del SES, como personal estatutario, y del grupo IV al grupo III, en el caso del Sepad, como personal laboral, los técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería estaban hoy llamados a una huelga en el conjunto del país. Una jornada de paro que, en el caso de Extremadura, no ha tenido apenas seguimiento y no ha venido acompañada de concentraciones en diferentes centros de la región «porque la Delegación del Gobierno no nos ha dado permiso para ello al considerar que la comunicación se ha presentado fuera del plazo», indica USO.

No obstante, en algunos centros, como el caso de la Asistida en Cáceres, sus trabajadores han querido mostrar su apoyo a la huelga nacional convocada «porque ya no aceptamos seguir siendo ignorados», dicen en el manifiesto que han difundido. «Somos la primera mano que toca al paciente, el primer apoyo, la primera mirada de consuelo. Somos quienes acompañamos en el dolor y en la recuperación, quienes realizamos cuidados esenciales y técnicos con profesionalidad y humanidad. Somos los que estamos cuando un servicio o unidad se colapsa, cuando la urgencia no espera».

Categoría de segunda

Sin embargo, lamentan, «seguimos atrapados en una clasificación profesional que no refleja ni nuestra formación ni nuestras funciones reales. Seguimos encuadrados en un grupo inferior al que nos corresponde, que es injusto para nosotros, para nuestra profesión, para el sistema sanitario y para los pacientes».

Reclaman, por eso, «una reclasificación, basada en nuestra formación oficial, aplicación estatal sin excepciones ni retrasos, fin al agravio comparativo con otras profesiones sanitarias y mejora retributiva real y acorde a nuestra responsabilidad«.

Mantienen que son «profesionales de primera atrapados en una categoría de segunda» y que mantendrán su reivindicación hasta lograr que su profesión deje de ser tratada «como mano de obra barata».

Para USO, «la reclasificación profesional no es un capricho, sino una obligación de justicia y adecuación entre la formación, las funciones reales y la categoría profesional. Es, además, una condición para garantizar cuidados de calidad, retener talento y dignificar una profesión absolutamente esencial para el sistema sanitario y sociosanitario».