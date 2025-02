Tatuarse un brócoli

Un joven colega se ha tatuado un brócoli en el antebrazo. Entiendo que alguien se tatúe en el pecho a Benzema, en la pierna una ... princesa, en el cuello una araña y en el culo una lluvia de estrellas. ¿Pero un brócoli? Porque mi colega no es vegetariano ni hortelano, tampoco trabaja en una distribuidora de verduras ni es socio de ninguna agrupación de consumidores que propugne el IVA cero para productos perecederos. ¿Qué sentido tiene entonces ese brócoli? Quizás sea una vindicación de los valores vitamínicos de la hortaliza o, a lo mejor, simplemente se trata de una provocación, vaya usted a saber. Los caminos del 'tattoo' son inescrutables. Fíjense, si no, en todos esos brazos, pechos, espaldas, glúteos y manos tatuados con letras chinas.

Un conocido comerciante chino comentaba la otra tarde la risa que le produce leer impresas a sangre y tinta algunas palabras de su idioma en el cuerpo de sus clientes. «El otro día vino una chica con la palabra cazuela tatuada en su mano, a muchos les gusta marcar en su piel la palabra calcetín y los hay que presumen de letras chinas estampadas en sus cuerpos sin saber que significan gusano, destornillador o almorrana», ironizaba. Lo del brócoli tiene delito, pero anda que ir por la vida con la palabra almorrana tatuada en el morrillo.

Los tatuadores serios, que son casi todos, tienen en sus tiendas un diccionario de chino para evitar estampar sandeces e incongruencias en la piel de sus clientes, aunque como a uno se le haya metido en la cabeza una letra china, no hay manera de quitársela por mucho que le expliques que significa garrapata. Por cierto, he escrito tienda y quizás debiera decir clínica, o consulta, o quirófano... Lo único seguro es que, de un tiempo a esta parte, los estudios de 'tattoo' son los establecimientos más elegantes y exquisitos de nuestras ciudades. Parecen boutiques de lujo, salones decadentes, decorados de película gótica y tienen unos nombres llamativos: La mujer barbuda, La Dolores, Culpa mía, El cisne negro, Pandemia, Tolotatúa, El avispero, La sangre negra... En Cáceres, he contado 17 estudios de tatuaje y en Badajoz, 21. En Mérida hay 20 y en Plasencia, 9.

En Mérida, hay un 'tattoo' llamado El Calvario, que es como entendemos muchos la moda de tatuarse: un sufrimiento incomprensible, una práctica masoquista a la que le viene muy bien el nombre comercial de otro estudio extremeño: La sangre virgen, que está en Plasencia y explica la brecha generacional. Para los mayores, tatuarse resulta algo inconcebible y sangriento, un sacrificio que estropea la piel, tan delicada ella y tan necesitada de cuidados, no de agresiones. Por no hablar de la incongruencia de los tatuados arrepentidos, que un día se dan cuenta de que la edad ligera y traidora ha convertido el antaño terso brócoli en una hortaliza mustia e irreconocible y deciden cosecharlo. En ese punto, aparece la segunda parte del negocio: las clínicas especializadas en eliminar los tatuajes a razón de entre 200 y 400 euros por sesión de láser exterminador, que destruye el pigmento, pero deja una herida en la piel que necesita cuidados y tratamientos específicos para que no se infecte ni deje cicatrices ni manchas. Como se necesitan entre dos y 12 sesiones, dependiendo del tamaño, pueden calcular el dineral.

Este verano, en una feria juvenil y moderna llamada Metrópoli que había en Gijón, visité la sección de tatuadores: era una nave con 100 estands ocupados por profesionales de media Europa. Todos tenían cola de clientes, que se tatuaban lo inimaginable a la vista del público en un espectáculo inenarrable. Pero no vi ningún brócoli.