Tataki sin pijadas

Casa Claudio. Casar de Cáceres. Un fenómeno social. Esto no es una crítica gastronómica, sino un artículo producto de la sorpresa que me produjo una ... visita a este restaurante de pueblo que se ha convertido en comedor de referencia para un comensal muy particular.

Casa Claudio está situado a la entrada del Casar viniendo desde Cáceres, en la avenida principal del pueblo, frente a un edificio moderno y a un parque popular. Se nota que estás llegando porque a ambos lados de la carretera es complicado encontrar aparcamiento. Cuando por fin estacionas el vehículo, te aproximas al bar-cafetería-restaurante-salón de eventos y te quedas de lado al comprobar la cantidad de gente que llena la terraza exterior, el bar, el altillo, el comedor interior y el salón situado bajo la carpa exterior. Te preguntas de dónde puede haber salido tanta gente con ganas de comer. El restaurante y el local en general están bien concebidos, funcionales, elegantes, agradables... Suenan trinos de pájaros, dudas si son aves canoras de verdad o un CD de gorjeos. Parece ser que una mezcla de ambos. La temperatura, sea bajo la carpa, sea en el salón interior, es ideal y todo confluye para convertir el escenario en la meca gastronómica de la periferia cacereña. El puente del 1 de noviembre, los llenos fueron apoteósicos. Llamé para reservar con tres días de antelación y estaba completo el sábado y el domingo, solo quedaba alguna mesa libre el lunes, que reservé inmediatamente para una comida familiar con hijo, nuera, etcétera. Al poco de llegar, se completó el local. Imposible calcular si había 100, 200 o más comensales. Pero lo importante no es eso, sino fijarse en la meritoria labor de pedagogía gastronómica que ejerce Casa Claudio sin proponérselo. Su carta es un perfecto equilibrio entre vanguardia y tradición. Analicemos, por ejemplo, su plato mítico, el solomillo de cerdo relleno de trigueros y torta del Casar. La materia prima es pura tradición, kilómetro cero-cero y más extremeña que el sombrero de Montehermoso, pero la manera de mezclar el solomillo y los otros ingredientes con una salsa deliciosa y suave y unas patatas panadera llega perfectamente a una clientela que detesta lo snob, pero tampoco quiere lo de siempre. Ese equilibrio es la causa de que, según me confesó Claudio Vidal, el chef, despachen cada año 25.000 kilos de solomillo y el plato lleve en la carta desde que empezó el siglo XXI. Observando a los comensales, había varios grupos de Arroyo de la Luz, familias de Malpartida de Cáceres, un par de parejas extranjeras, muchos naturales del Casar y numerosos clientes de la capital. Y en todos había un rasgo común: mucho desenfado, ninguna tontería, desinhibición y relax y apuesta por platos modernos, de vanguardia, pero sin pasarse y sin artificiosidades. Me explico: si sirven mejillones a la brasa con unos torreznos y una salsa de callos pues se llaman así, sin circunloquios ni retóricas, y las manitas de cerdo ibérico con setas, jamón de bellota y carabineros llegan en un plato y son exactamente eso, bueno, son tan poco retorcidos que por escatimar adjetivos para no recargar, no especifican que son deshuesadas, lo cual es importante. A veces, tomar un risotto de boletus, criadillas y torta del Casar (plato muy conseguido, por cierto) se asocia con un ambiente envarado, con que te miren al entrar y te cohíbas, con un servicio estirado... Y acabas renegando de la cocina nueva. Pero en Casa Claudio no hay nada de esto. Sería algo así como la desacralización del tataki, el t-bone y la cheesecake. Pura pedagogía gastronómica popular.

